Tolgay Arslan Fener'de!
31 Ocak 2019, Perşembe
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Fener'de!

Tolgay Arslan Fener'de!

Gurbetçi futbolcu için ile + 2.5 milyon euro'ya anlaşıldı. Ancak Şener, ile anlaşamayınca teklif 3.2 milyon euro'ya çıkarıldı ve iş bitti.

, Sadık Çiftpınar ve 'in ardından ara transferdeki üçüncü takviyesini ile yaptı. Gurbetçi oyuncu için ile uzun süredir yürütülen pazarlıklarda dün anlaşma sağlandı. Sarı-lacivertli yönetim, Tolgay için Beşiktaş ile Özbayraklı + 2.5 milyon euro'ya anlaştı. Şener de Beşiktaş kulüp binasına giderek masaya oturdu.

400 BİN EURO BIRAKTI
Fener'den yıllık 1.8 milyon euro alan Şener, siyah-beyazlılardan 2 milyon euro istedi. ise 1.2 milyon önerince anlaşma sağlanamadı. Tam iş bozuluyor derken, F.Bahçe parayı 3.2 milyon euro'ya çıkarınca anlaşma sağlandı. Beşiktaş'taki 400 bin euro alacağını bırakan 28 yaşındaki orta saha bugün resmi imzayı atacak. Tolgay, Hamburg'dan 450 bin euro'ya gelmişti.
  1. 31.1.2019
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