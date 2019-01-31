Tolgay Arslan Fener'de!
Gurbetçi futbolcu için Beşiktaş ile Şener + 2.5 milyon euro'ya anlaşıldı. Ancak Şener, Kartal ile anlaşamayınca teklif 3.2 milyon euro'ya çıkarıldı ve iş bitti.
400 BİN EURO BIRAKTI
Fener'den yıllık 1.8 milyon euro alan Şener, siyah-beyazlılardan 2 milyon euro istedi. Kartal ise 1.2 milyon önerince anlaşma sağlanamadı. Tam iş bozuluyor derken, F.Bahçe parayı 3.2 milyon euro'ya çıkarınca anlaşma sağlandı. Beşiktaş'taki 400 bin euro alacağını bırakan 28 yaşındaki orta saha bugün resmi imzayı atacak. Tolgay, Hamburg'dan 450 bin euro'ya gelmişti.
- 31.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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