Fenerbahçe'de şimdi hedef, Göztepe zaferi!
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 1 Şubat Cuma günü Göztepe'yi ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dünkü Evkur Yeni Malatyaspor maçında forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.
Salonda egzersiz hareketleriyle başlayan antrenmanın ikinci bölümünde koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarının yapıldığı aktarıldı.
Futbolcuların 2 grup halinde 5'e 2 top kapmanın ardından pas yaparak sürdürdükleri idmanı, 21 yaş altı futbol takımının da katılımıyla gerçekleştirilen taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladığı kaydedildi.
Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 29.1.2019 14:49
-
Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
-
Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
-
Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Fenerbahçe'de şimdi hedef, Göztepe zaferi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.