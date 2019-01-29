Fenerbahçeli futbolcuya 3 maç ceza!
29 Ocak 2019, Salı
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Fenerbahçeli futbolcuya 3 maç ceza!

Fenerbahçeli futbolcuya 3 maç ceza!

kararları açıklandı... Resmi siteden yaptığı açıklama nedeniyle 'na sevk edilen Başkanı 'a ceza gelmezken, 'ndaki Ümraniye maçında kırmızı kart gören 'e 3 maç ceza geldi.

kararları şöyle;

" A.Ş. hakkında, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

FENERBAHÇE A.Ş. Başkanı Y. hakkında, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 24.01.2019 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-ÜMRANİYESPOR müsabakasında, saha aydınlatmasının misafir takım seyircileri tribünden ayrılmadan kapatılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu MARTIN SKRTEL'in, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

ÜMRANİYESPOR Kulübünün, 01.2019 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-ÜMRANİYESPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve aynı sezon içinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."

  1. 29.1.2019 15:44
  2. Güncelleme: 29.1.2019 16:06
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