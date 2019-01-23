Sadık 90'da yıkıldı!
Takımın yeni transferi Sadık Çiftpınar’ın performansı merak ediliyordu. Sarı-lacivertli formayla ilk lig maçına çıkan 25 yaşındaki stoper, 90 dakika sahada kalırken, yüzde 59’luk başarılı pas oranı ile mücadele etti.
Girdiği 15 ikili mücadelenin 9'unu kazanan Sadık, 6 kez de savunmadan rakibin topunu uzaklaştırdı. Ancak 90. dakikada Lima'nın savunma arkasına attığı topta Sadık'ın rakibi Sakho'yu kaçırması takımına pahalıya patladı. Sakho'nun asistinde Aytaç Kara, Bursaspor'a 1 puanı getiren golü kaydetti.
- 23.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Sadık 90'da yıkıldı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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