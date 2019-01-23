Sadık 90'da yıkıldı!

Girdiği 15 ikili mücadelenin 9'unu kazanan Sadık, 6 kez de savunmadan rakibin topunu uzaklaştırdı. Ancak 90. dakikada Lima'nın savunma arkasına attığı topta Sadık'ın rakibi Sakho'yu kaçırması takımına pahalıya patladı. Sakho'nun asistinde Aytaç Kara, Bursaspor'a 1 puanı getiren golü kaydetti.

