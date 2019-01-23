Fenerbahçe ve Ali Koç'a kötü haber!
23 Ocak 2019, Çarşamba
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ve 'a kötü haber!

Fenerbahçe ve Ali Koç'a kötü haber!

TFF Hukuk Müşavirliği, Başkanı 'u sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 'ya sevk etti.

'nun resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şöyle;

"Hukuk Müşavirliği'nce 23.01.2019 tarihinde 'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- A.Ş. Kulübü'nün 22.01.2019 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca 'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı Y. 'un 22.01.2019 tarihinde kulübün resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- BOLUSPOR Kulübü'nün 22.01.2019 tarihinde oynanan BOLUSPOR-GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

  1. 23.1.2019 16:44
  2. Güncelleme: 23.1.2019 17:07
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