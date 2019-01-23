Fenerbahçe transferi bitiriyor! Alacağı ücret...
İtalyan basınında yer alan iddiaya göre sarı-lacivertli kulüp, Milan’la sözleşmesi bitecek 32 yaşındaki oyuncuya teklifini yaptı. Hatta Fenerbahçe’nin Zapata’ya önerdiği rakamlar bile açıklandı 2.4 milyon euro maaşla 1.5 yıllık imza attıracağı öne sürüldü.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken İtalyan basınından sürpriz bir iddia gündeme geldi. Çizme basınından Sky Sport muhabiri Gianluca Di Marzio'nun öne sürdüğü ve calciomercato'nun desteklediği haberlere göre sarı-lacivertlilerin Milan ile sözleşmesi bitecek olan Cristian Zapata için girişimlere başladığı kaydedildi.
YAKINDA İMZALAYABİLİR
Hatta Fenerbahçe'nin 32 yaşındaki stoper için önerdiği rakam da paylaşıldı ve "Türkler, Kolombiyalı oyuncuya 2.4 milyon euro maaşla 1.5 yıllık sözleşme teklif etti. Zapata da bu teklife olumlu yaklaşıyor" denildi. Zapata'nın yakın zamanda İstanbul'a gelip kontrolden geçebileceği, imzaların birkaç gün içinde atılabileceği kaydedildi.
KARİYERİ İTALYA VE İSPANYA'DA GEÇTİ
Kariyerine ülkesi Kolombiya'da başlayan Cristian Zapata; Udinese, Villarreal ve Milan formaları giydi. Bu sezon 17 resmi maçta forma giyen Cristian Zapata 1 kez gol sevinci yaşadı. 32 yaşındaki Zapata, Kolombiya Milli Takımı'nda da 56 maçta görev yapıp 2 gol buldu.
MİLAN'LA ANLAŞACAK
Sözleşmesi sezon sonu biteceği için Fenerbahçe formasını ancak yeni sezonda giyebilecek olan Zapata'nın Milan yönetimiyle anlaşma zemini aradığı bildirildi. 1.87 boyundaki stoperin alacaklarının bir kısmından vazgeçmesi karşılığında bonservisini alacağı ifade edildi.
Kulüp kariyerinde 376 resmi karşılaşmada forma giyen Zapata, 10 gol, 14 asist üretti. Sağ bek mevkiinde de görev yapabilen tecrübeli futbolcu, oynadığı bölgeye göre gayet centilmence de bir performans gösterdi. Kariyeri boyunca sadece 2 kez direkt kırmızı kart gördü.
SAHALARDA 2 HAFTA UZAK KALACAK
Milan, geçtiğimiz gün oynanan Genoa maçında sağ uyluğundan sakatlanan Zapata'nın sahalardan iki hafta uzak kalacağını duyurdu. Kolombiyalı savunmacı, karşılaşmanın 15. dakikasında yerini Conti'ye bırakmıştı.
- 23.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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