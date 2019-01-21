Kızlar Aslan avladı
23 Nisan 2019, Salı
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Kızlar Aslan avladı

Kızlar Aslan avladı

Küçük Kızlar Final Grubu 2. haftasında ile karşılaşan , 3-1 mağlup etti.

Küçük Kızlar Final Grubu 2. haftasında ile karşılaşan , 3-1 mağlup etti. Yakacık İTO Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye Miray, Selen, Deniz Ece, , Ceren, Nil ve libero Azra ile başlayan sarı-lacivertliler, 25-19, 22-25, 25-13 ve 25-23'lük setlerle galibiyete uzandı.
  1. 21.1.2019
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