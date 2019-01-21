Henüz karar vermedim
23 Nisan 2019, Salı
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Henüz karar vermedim

Henüz karar vermedim

, için teklifler aldığını ancak nereye gideceğine daha karar vermediğini söyledi.

Orta sahaya gündemde olan isimlerden , Portekiz basınına transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. RTP'ye konuşan 29 yaşındaki oyuncu, "Sporting ve bazı kulüplerden teklif aldığım doğru. Ancak geleceğim hakkında henüz bir karar vermedim" dedi. 2017 yılında 24.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Leicester City'ye gelen Silva, bu sezon sadece 5 resmi karşılaşmada şans bulurken, 1 asist yaptı. Silva için ve Bordeaux'nun kiralama tekliflerinin de masada olduğu belirtildi.
  1. 21.1.2019
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