Bir maçtan ötesi
Sarı-lacivertliler, ikinci yarının ilk sınavı için bugün Bursa’da sahne alacak. Ersun Yanal’ın öğrencileri kazanırsa düşme potasından çıkacak.
KALE YİNE VOLKAN'DA
Fenerbahçe'nin başında ilk galibiyetini almayı hedefleyen teknik direktör Ersun Yanal, zorlu deplasmana ideal 11'i ile çıkacak. Kupada olduğu gibi kalede yine Volkan ile başlayacak olan tecrübeli hoca, beklere Isla-Hasan Ali, savunmanın göbeğine Sadık-Skrtel ikilisini sürecek. Orta alanda Jailson-Mehmet Topal-Mehmet Ekici, kanatlarda Valbuena- Ayew ile oynayacak F.Bahçe, en uçta Frey ile gol arayacak.
FENERBAHÇE'DE 6 BURSA'DA 2 EKSİK
Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak zorlu Bursaspor karşılaşmasına 6 eksikle çıkacak. Kaleciler Harun Tekin ve Erten Ersu ile Oğuz Kağan Güçtekin, Tolga Ciğerci sakatlığı, İslam Slimani ile Eljif Elmas da cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Ev sahibinde ise yabancılardan Shehu ile Sakha sakatlıkları nedeniyle sahada olamayacak.
BURSA'DA KAYBETMİYOR
Fenerbahçe, Bursa deplasmanlarında rakibine üstünlük sağlıyor. Son yenilgisini Mart 2009'da alan sarı-lacivertliler, o tarihten bu yana çıktığı Bursaspor deplasmanlarında yenilgi yüzü görmedi, 4 galibiyet, 5 beraberlik aldı.
SÜPER LİG'DE 100. RANDEVU
Fenerbahçe ile Bursaspor, bugün Süper Lig'de 100. randevularına çıkacak. Bu eşleşme, lig tarihinde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kendi aralarındaki mücadelelerin haricinde dalya yapan ilk rekabet olacak.
- 21.1.2019
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Zirvede kriz var
Toplam 3
Yorum
ironman Başakşehir takımının önce doğru dürüst bir geliri olmadan nasıl Ardaya 6M€ verebildiğini bir açıklasanız sayın başkan .
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Kasımpaşa maçı yeniden oynansın
Toplam 1
Yorum
Altan Şaka gibisiniz yemin ediyorum
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Hikmet Karaman'dan Galatasaray'a taş
Toplam 5
Yorum
YAPMA SEN İYİ BİR HOCASIN GS LI OLDUĞUNU SANDIĞIMIZ SN HİKMET HOCA GS YI YIKANLARIN NEMASINDAN ANLAŞILIYOR Kİ SENDE YARARLANMAK İSTİYORSUN. KONUŞMANA BAKILIRSA
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