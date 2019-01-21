Bir maçtan ötesi
23 Nisan 2019, Salı
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Bir maçtan ötesi

Bir maçtan ötesi

Sarı-lacivertliler, ikinci yarının ilk sınavı için bugün ’da sahne alacak. ’ın öğrencileri kazanırsa düşme potasından çıkacak.

Tarihinin en kötü sezonunu geçiren F.Bahçe, ikinci yarının ilk sınavına bugün çıkacak. 'a konuk olacak sarı-lacivertliler, kazanması halinde 2 basamak atlayacak ve düşme potasından uzaklaşacak. 'de üst üste 5, 'nda 1 olmak üzere çıktığı son 6 resmi karşılaşmada galibiyet sevinci yaşayamayan Kanarya, bu süreci 3 yenilgi ve 3 beraberlikle bitirdi.

KALE YİNE VOLKAN'DA
'nin başında ilk galibiyetini almayı hedefleyen teknik direktör , zorlu deplasmana ideal 11'i ile çıkacak. Kupada olduğu gibi kalede yine Volkan ile başlayacak olan tecrübeli hoca, beklere Isla-Hasan Ali, savunmanın göbeğine Sadık-Skrtel ikilisini sürecek. Orta alanda Jailson-Mehmet Topal-Mehmet Ekici, kanatlarda Valbuena- Ayew ile oynayacak F.Bahçe, en uçta Frey ile gol arayacak.

FENERBAHÇE'DE 6 BURSA'DA 2 EKSİK
Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak zorlu Bursaspor karşılaşmasına 6 eksikle çıkacak. Kaleciler ve ile Oğuz Kağan Güçtekin, sakatlığı, İslam Slimani ile Eljif Elmas da cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Ev sahibinde ise yabancılardan Shehu ile Sakha sakatlıkları nedeniyle sahada olamayacak.

BURSA'DA KAYBETMİYOR
Fenerbahçe, deplasmanlarında rakibine üstünlük sağlıyor. Son yenilgisini Mart 2009'da alan sarı-lacivertliler, o tarihten bu yana çıktığı Bursaspor deplasmanlarında yenilgi yüzü görmedi, 4 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

SÜPER LİG'DE 100. RANDEVU
Fenerbahçe ile Bursaspor, bugün Süper Lig'de 100. randevularına çıkacak. Bu eşleşme, lig tarihinde , Fenerbahçe ve 'ın kendi aralarındaki mücadelelerin haricinde dalya yapan ilk rekabet olacak.
  1. 21.1.2019
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