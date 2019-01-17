İspanya’da zorlu sınav
17 Ocak 2019, Perşembe
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’da zorlu sınav

İspanya’da zorlu sınav

'nde zirvede yer alan , 19. haftada Canaria'ya konuk olacak.

'nde zirvede yer alan , 19. haftada Canaria'ya konuk olacak. 'da bugün oynanacak maç 23.00'te başlayacak ve beIN Sports 3'ten yayınlanacak. Sarı-lacivertliler, 16 galibiyet ve 2 mağlubiyetle liderlik koltuğunda otururken, İspanyol ekibi 6 galibiyet, 12 mağlubiyetle 14.'lükte yer alıyor.
  1. 17.1.2019
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