Fener’in ligdeki durumu ürküttü – Fotomaç – 17 Ocak 2019
17 Ocak 2019, Perşembe
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Fener’in ligdeki durumu ürküttü

Fener’in ligdeki durumu ürküttü

'nin 'ye gitme konusunda kararsız olduğu bildirildi.

'nin 'ye gitme konusunda kararsız olduğu bildirildi. Belçikalı oyuncunun, sarı-lacivertli takımın ligdeki durumu ve gelecek sezon Avrupa kupalarına katılamama ihtimali nedeniyle teklifi beklemeye aldığı belirtildi. Talk Sport, Fenerbahçe'nin 31 yaşındaki oyuncuyu kiralamak için ile temasa geçtiğini yazmıştı. Fellaini, 'de bu sezon 14 maçta forma giyerken, 2 asist gerçekleştirdi.
  1. 17.1.2019
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