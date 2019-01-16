İşte Fenerbahçe'nin transfer yapamamasının nedeni!
16 Ocak 2019, Çarşamba
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İşte 'nin yapamamasının nedeni!

İşte Fenerbahçe'nin transfer yapamamasının nedeni!

Fenerbahçeli taraftarlar, başkan 'un 'Transferde gerekirse gözümüzü karartacağız' açıklamasından sonra devre arasını iple çekti.

Sarı-lacivertli futbolseverler patlayacak bombaları beklerken şu anda yapılan tek Sadık Çifrtpınar. Birçok futbolcunun adı 'yle anılmasına rağmen henüz bir gelişme yaşanmadı. Koç'un bu akşam yapacağı 'Camiaya sesleniş' programında bu konulara de değinmesi bekleniyor. Peki Fenerbahçe'de transfer neden yapılamıyor. İşte o neden!

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  1. 16.1.2019 11:51
  2. Güncelleme: 16.1.2019 12:08
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