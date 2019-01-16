Fenerbahçe’den sakat futbolcularla ilgili açıklama
Fenerbahçe, Antalya kampında çapraz bağları kopan Erten Ersu’nun ameliyat edildiğini açıkladı.
Fenerbahçe, Antalya kampında çapraz bağları kopan Erten Ersu'nun ameliyat edildiğini açıkladı. Aynı açıklamada AZ Alkmaar maçının ardından dizindeki ağrılar artan Harun Tekin'in de tedavisine başlandığı belirtildi.
Fenerbahçe, kadroda yer alan sakat futbolcularla ilgili internet sitesinden açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:
"Antalya kampında sol diz ön çapraz bağında kopma meydana gelen kalecilerimizden Erten Ersu bugün başarılı bir operasyon geçirmiştir ve oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Kalecilerimizden Harun Tekin'in, bir süredir dizinde devam eden ağrı ve şişliğin son oynadığımız AZ Alkmaar maçından sonra artması sonucu yapılan muayene ve tetkiklerde diz içerisinde bir miktar kıkırdak dejenerasyonu, bağlarda gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Sezonun ilk yarısında fibulası kırılan oyuncumuz Oğuz Kağan Güçtekin'in tedavisine devam edilmektedir. 2 ila 4 hafta arasında takımla çalışmalara başlaması öngörülmektedir. Oyuncumuz Tolga Ciğerci'nin tedavisi sürmektedir. Oyuncumuz spesifik çalışmalarına devam etmektedir."
- 16.1.2019 21:13
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
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Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
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ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
Fenerbahçe’den sakat futbolcularla ilgili açıklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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