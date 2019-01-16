Fenerbahçe’den sakat futbolcularla ilgili açıklama – Fotomaç – 16 Ocak 2019
16 Ocak 2019, Çarşamba
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’den sakat futbolcularla ilgili açıklama

Fenerbahçe’den sakat futbolcularla ilgili açıklama

, çapraz bağları kopan ’nun ameliyat edildiğini açıkladı.

, çapraz bağları kopan 'nun ameliyat edildiğini açıkladı. Aynı açıklamada maçının ardından dizindeki ağrılar artan 'in de tedavisine başlandığı belirtildi.

Fenerbahçe, kadroda yer alan sakat futbolcularla ilgili internet sitesinden açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:
" kampında sol diz ön çapraz bağında kopma meydana gelen kalecilerimizden Erten Ersu bugün başarılı bir operasyon geçirmiştir ve oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Kalecilerimizden Harun Tekin'in, bir süredir dizinde devam eden ve şişliğin son oynadığımız AZ Alkmaar maçından sonra artması sonucu yapılan muayene ve tetkiklerde diz içerisinde bir miktar kıkırdak dejenerasyonu, bağlarda gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Sezonun ilk yarısında fibulası kırılan oyuncumuz Oğuz Kağan Güçtekin'in tedavisine devam edilmektedir. 2 ila 4 hafta arasında takımla çalışmalara başlaması öngörülmektedir. Oyuncumuz 'nin tedavisi sürmektedir. Oyuncumuz spesifik çalışmalarına devam etmektedir."

  1. 16.1.2019 21:13
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