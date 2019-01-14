Romanya’dan flaş iddia – Fotomaç – 14 Ocak 2019
14 Ocak 2019, Pazartesi
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’dan flaş iddia

Romanya’dan flaş iddia

'da yayın yapan 'ta önceki gün flaş bir iddia ortaya atıldı.

'da yayın yapan 'ta önceki gün flaş bir iddia ortaya atıldı. 'Matinal' isimli programda yorum yapan Florin Prunea, Ioan Lupescu'nun 'de sportif direktörlük görevine geleceğini iddia etti. bıraktıktan sonra 'da görev yapan 51 yaşındaki spor adamının geçtiğimiz günlerde 'ye geldiğini belirten Prunea, "İki ay önce bazı maçlar için Türkiye'ye gitti. 'yla da yakın ilişkisi var. Bildiğim kadarıyla Türk takımıyla çalışmaya başlayacak" dedi.

  1. 14.1.2019
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