Romanya’dan flaş iddia

Romanya'da yayın yapan Digi Sport'ta önceki gün flaş bir iddia ortaya atıldı. 'Matinal' isimli programda yorum yapan Florin Prunea, Ioan Lupescu'nun Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevine geleceğini iddia etti. Futbolu bıraktıktan sonra UEFA'da görev yapan 51 yaşındaki spor adamının geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye geldiğini belirten Prunea, "İki ay önce bazı maçlar için Türkiye'ye gitti. Mircea Lucescu'yla da yakın ilişkisi var. Bildiğim kadarıyla Türk takımıyla çalışmaya başlayacak" dedi.