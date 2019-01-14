Romanya’dan flaş iddia
Romanya'da yayın yapan Digi Sport'ta önceki gün flaş bir iddia ortaya atıldı.
Romanya'da yayın yapan Digi Sport'ta önceki gün flaş bir iddia ortaya atıldı. 'Matinal' isimli programda yorum yapan Florin Prunea, Ioan Lupescu'nun Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevine geleceğini iddia etti. Futbolu bıraktıktan sonra UEFA'da görev yapan 51 yaşındaki spor adamının geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye geldiğini belirten Prunea, "İki ay önce bazı maçlar için Türkiye'ye gitti. Mircea Lucescu'yla da yakın ilişkisi var. Bildiğim kadarıyla Türk takımıyla çalışmaya başlayacak" dedi.
- 14.1.2019
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Fikret Orman: “Transfer yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak”
Toplam 1
Yorum
Bence Cok oyuncular Gitmesi lazim 4-5 Yeni Transfer Gelmesi lazim ama Bu gidiste 1 Isim gelecek 1-2 Oyuncu Gidecek Gibi Görünüyor !
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal Bu sevinçli ve neşeli tabloyu sezon sonunda görmek isterim
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal İhtiyaç olan bölgelere aranılan özelliklere sahip oyuncular alınırsa keyifler daha iyi olacak
Romanya’dan flaş iddia haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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