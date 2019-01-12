Kocaman: Kırgın değilim
Konyaspor'un başında olan Aykut Kocaman, Fenerbahçe'ye kırgın olmadığını söyledi.
Konyaspor'un başında olan Aykut Kocaman, Fenerbahçe'ye kırgın olmadığını söyledi. TRT Spor'a konuşan tecrübeli çalıştırıcı, Fenerbahçe kast edilerek sorulan, "Hocam kırgın mısınız?" sorusuna, "Fenerbahçe'ye asla kırgın değilim. Atiker Konyaspor'a müteşekkirim. Elimden geleni yapacağım" cevabını verdi.
- 12.1.2019
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Fikret Orman: “Transfer yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak”
Toplam 1
Yorum
Bence Cok oyuncular Gitmesi lazim 4-5 Yeni Transfer Gelmesi lazim ama Bu gidiste 1 Isim gelecek 1-2 Oyuncu Gidecek Gibi Görünüyor !
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal Bu sevinçli ve neşeli tabloyu sezon sonunda görmek isterim
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal İhtiyaç olan bölgelere aranılan özelliklere sahip oyuncular alınırsa keyifler daha iyi olacak
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