Kocaman: Kırgın değilim – Fotomaç – 12 Ocak 2019
12 Ocak 2019, Cumartesi
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Kocaman: Kırgın değilim

Kocaman: Kırgın değilim

'un başında olan , 'ye kırgın olmadığını söyledi.

'un başında olan , 'ye kırgın olmadığını söyledi. Spor'a konuşan tecrübeli çalıştırıcı, Fenerbahçe kast edilerek sorulan, "Hocam kırgın mısınız?" sorusuna, "Fenerbahçe'ye asla kırgın değilim. Atiker Konyaspor'a müteşekkirim. Elimden geleni yapacağım" cevabını verdi.

  1. 12.1.2019
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