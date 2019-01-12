Hafta sonu maç yok – Fotomaç – 12 Ocak 2019
12 Ocak 2019, Cumartesi
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Hafta yok

Hafta sonu maç yok

tarafından açıklanan 'in 18, 19 ve 20. hafta müsabakalarında 'ye hafta verilmedi.

tarafından açıklanan 'in 18, 19 ve 20. hafta müsabakalarında 'ye hafta verilmedi. Sarı-lacivertliler, bu üç haftada taraftarıyla hafta sonu buluşamayacak. Kanarya, 18. haftada, 21 Ocak Pazartesi günü , 19. haftada 28 Ocak Pazartesi , 20. haftada ise 1 Şubat Cuma günü ile karşılaşacak.

  1. 12.1.2019
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