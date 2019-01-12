Hafta sonu maç yok
TFF tarafından açıklanan Süper Lig'in 18, 19 ve 20. hafta müsabakalarında Fenerbahçe'ye hafta sonu maç verilmedi.
TFF tarafından açıklanan Süper Lig'in 18, 19 ve 20. hafta müsabakalarında Fenerbahçe'ye hafta sonu maç verilmedi. Sarı-lacivertliler, bu üç haftada taraftarıyla hafta sonu buluşamayacak. Kanarya, 18. haftada, 21 Ocak Pazartesi günü Bursaspor, 19. haftada 28 Ocak Pazartesi Yeni Malatyaspor, 20. haftada ise 1 Şubat Cuma günü Göztepe ile karşılaşacak.
- 12.1.2019
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Fikret Orman: “Transfer yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak”
Toplam 1
Yorum
Bence Cok oyuncular Gitmesi lazim 4-5 Yeni Transfer Gelmesi lazim ama Bu gidiste 1 Isim gelecek 1-2 Oyuncu Gidecek Gibi Görünüyor !
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal Bu sevinçli ve neşeli tabloyu sezon sonunda görmek isterim
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal İhtiyaç olan bölgelere aranılan özelliklere sahip oyuncular alınırsa keyifler daha iyi olacak
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