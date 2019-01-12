Hafta sonu maç yok

TFF tarafından açıklanan Süper Lig'in 18, 19 ve 20. hafta müsabakalarında Fenerbahçe'ye hafta sonu maç verilmedi. Sarı-lacivertliler, bu üç haftada taraftarıyla hafta sonu buluşamayacak. Kanarya, 18. haftada, 21 Ocak Pazartesi günü Bursaspor, 19. haftada 28 Ocak Pazartesi Yeni Malatyaspor, 20. haftada ise 1 Şubat Cuma günü Göztepe ile karşılaşacak.