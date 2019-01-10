Coentrao teklifi

Menajerler, sol bek arayan Fenerbahçe'ye eski Real Madrid'li Fabio Coentrao'yu önerdi. Halihazırda Portekiz 1. Ligi ekiplerinde Rio Ave'de forma giyen 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon 12 maçta 3 asist gerçekleştirdi. Oldukça tecrübeli bir isim olan Coentrao'nun bonservis bedelinin de oldukça uygun olduğu bildirildi. Sol bekin yanı sıra kanatlarda da oynayabilen Fabio, 2011-15 yılları arasında görev yaptığı Real Madrid'de 106 maça çıktı. Portekiz Milli Takımı'nda da 52 kez yer aldı.