Coentrao teklifi
Sol bek arayan Fenerbahçe’ye eski Real Madrid’li yıldız Fabio Coentrao önerildi. Portekizli futbolcunun maliyeti de uygun... Son karar Yanal’ın.
Menajerler, sol bek arayan Fenerbahçe'ye eski Real Madrid'li Fabio Coentrao'yu önerdi. Halihazırda Portekiz 1. Ligi ekiplerinde Rio Ave'de forma giyen 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon 12 maçta 3 asist gerçekleştirdi. Oldukça tecrübeli bir isim olan Coentrao'nun bonservis bedelinin de oldukça uygun olduğu bildirildi. Sol bekin yanı sıra kanatlarda da oynayabilen Fabio, 2011-15 yılları arasında görev yaptığı Real Madrid'de 106 maça çıktı. Portekiz Milli Takımı'nda da 52 kez yer aldı.
- 10.1.2019
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800 forma hediye
Toplam 1
Yorum
karakartal Joao Mario rafael zapata alınabilirse dört dörtlük transferler olur
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Onyekuru transfer iddialarına yanıt verdi
Toplam 1
Yorum
LİSANSINI GS YA AL ONYEKURU GS DA KAL ONYEKURU. GS YIN LİSANSLI FUTBOLCUSU OL. SEN GS YA YAKIŞIYORSUN.
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Onur Kıvrak: "Futbolu bıraktım"
Toplam 9
Yorum
GS YA GEL ONUR GS YA GEL ONUR KIVRAK. GEL MUSLERA NIN ALTARNATİFİ OL. KİM İYİ İSE ÇIKAR OYNAR
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