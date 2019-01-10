Coentrao teklifi – Fotomaç – 10 Ocak 2019
10 Ocak 2019, Perşembe
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Coentrao teklifi

Coentrao teklifi

Sol bek arayan ’ye eski ’li yıldız önerildi. Portekizli futbolcunun maliyeti de uygun... Son karar Yanal’ın.

Menajerler, sol bek arayan 'ye eski 'li 'yu önerdi. Halihazırda Portekiz 1. Ligi ekiplerinde Rio Ave'de forma giyen 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon 12 maçta 3 asist gerçekleştirdi. Oldukça tecrübeli bir isim olan Coentrao'nun bonservis bedelinin de oldukça uygun olduğu bildirildi. Sol bekin yanı sıra kanatlarda da oynayabilen Fabio, 2011-15 yılları arasında görev yaptığı Real Madrid'de 106 maça çıktı. Portekiz 'nda da 52 kez yer aldı.

  1. 10.1.2019
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