Slimani'den taraftara mesaj!
Fenerbahçe'nin Cezayirli futbolcusu Islam Slimani, yeni teknik direktörleri Ersun Yanal yönetiminde ikinci yarı için en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi.
Slimani, Fenerbahçe Televizyonu'nda yer alan röportajında, Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısındaki kötü performansları konusunda, "Her kulüpte böyle anlar, dönemler yaşanır. Genel itibarıyla böyle durumlarda hoca değişikliği yaşanır. Yeni bir hocamız var. Hocamızın kendi çalışma tarzı var. Bunu gayet iyi bir şekilde antrenmanlarda da görebiliyoruz. Takım içerisinde farklı bir ortam olduğunu söyleyebilirim. Herkes istekli, herkes gayretli, takıma her şeyini verme çabası içerisinde. Herkes takıma faydalı ve başarılı olmamamızı istiyor." ifadelerini kullandı.
Ligin ikinci yarısında gerçek Fenerbahçe'yi göstermek istediklerini kaydeden Slimani, "Türkiye'de şunu fark ettim, gerçek gücümüz kesinlikle taraftarlarımız. O nedenle sonuna kadar, son ana kadar bizim arkamızda olsunlar. Onlara söz veriyoruz. Onları mutlu etmek için saha içerisinde her şeyi yapacağız. Ligin ilk yarısında onlar üzerlerine düşeni yaptı. Artık ligin ikinci yarısında biz de üzerimize düşeni yapmak mecburiyetindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.
- 9.1.2019 19:33
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800 forma hediye
Toplam 1
Yorum
karakartal Joao Mario rafael zapata alınabilirse dört dörtlük transferler olur
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Onyekuru transfer iddialarına yanıt verdi
Toplam 1
Yorum
LİSANSINI GS YA AL ONYEKURU GS DA KAL ONYEKURU. GS YIN LİSANSLI FUTBOLCUSU OL. SEN GS YA YAKIŞIYORSUN.
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Onur Kıvrak: "Futbolu bıraktım"
Toplam 9
Yorum
GS YA GEL ONUR GS YA GEL ONUR KIVRAK. GEL MUSLERA NIN ALTARNATİFİ OL. KİM İYİ İSE ÇIKAR OYNAR
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