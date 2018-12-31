1 kez geri dönebildi – Fotomaç – 31 Aralık 2018
31 Aralık 2018, Pazartesi
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1 kez geri dönebildi

1 kez geri dönebildi

'in ilk yarısında 17 maçta 3 galibiyet alabilen , bir kez geri dönebildi.

Sarı-lacivertliler, ligin ilk haftasında 'de konuk ettiği karşısında 1-0 yenik duruma düşmesine rağmen Giuliano ve Josef de Sozua'nın golleriyle maçı kazandı. Bu iki oyuncu da daha sonra takımdan gönderild
  1. 31.12.2018
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