Alex de Souza ve Volkan Demirel'den Lefter paylaşımı
22 Aralık 2018, Cumartesi
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ve 'den Lefter paylaşımı

Alex de Souza ve Volkan Demirel'den Lefter paylaşımı

'nin tecrübeli kalecisi ve eski futbolcusu , sosyal medya hesabından Lefter fotoğrafı paylaşarak açıklamada bulundu.

Fenerbahçeli file bekçisi , sosyal medya hesabı üzerinden ve kendisinin olduğu bir fotoğrafı paylaştı. Yıldız oyuncu, fotoğrafla birlikte Lefter'in, "Ben, formasını sırtımda değil, başımda taşıdım" sözünü alıntılayarak, "Sevgi, Saygı ve Özlemle... #Lefter93yaşında" açıklamasında bulundu.



ALEX DE PAYLAŞTI
Fenerbahçe'nin eski kaptanı da Lefter'le olan fotoğrafını paylaştı. Efsane futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "EFSANE 22/12/25 #lefterdedesenicokseviyorum" yazdı.

  1. 22.12.2018 12:43
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