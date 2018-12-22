Alex de Souza ve Volkan Demirel'den Lefter paylaşımı
Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel ve eski futbolcusu Alex de Souza, sosyal medya hesabından Lefter fotoğrafı paylaşarak açıklamada bulundu.
Fenerbahçeli file bekçisi Volkan Demirel, sosyal medya hesabı üzerinden Lefter Küçükandonyadis ve kendisinin olduğu bir fotoğrafı paylaştı. Yıldız oyuncu, fotoğrafla birlikte Lefter'in, "Ben, Fenerbahçe formasını sırtımda değil, başımda taşıdım" sözünü alıntılayarak, "Sevgi, Saygı ve Özlemle... #Lefter93yaşında" açıklamasında bulundu.
ALEX DE PAYLAŞTI
Fenerbahçe'nin eski kaptanı Alex de Souza da Lefter'le olan fotoğrafını paylaştı. Efsane futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "EFSANE 22/12/25 #lefterdedesenicokseviyorum" yazdı.
- 22.12.2018 12:43
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