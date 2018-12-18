Slimani çıldırttı – Fotomaç – 18 Aralık 2018
18 Aralık 2018, Salı
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Slimani çıldırttı

Slimani çıldırttı

4 karşılaşmada 10 şut çeken ve sıfır isabet sağlayan , dün akşam da 3 net gol pozisyonunu harcadı.

'nin oyuncusu İslam Slimani, tribünleri çıldırtamaya devam ediyor. Bu sezon ligde sadece 1 gol atabilen Slimani, oynadığı 4 karşılaşmada rakip kaleye 10 şut çekerken, bunların hiçbirinde çerçeveyi tutturmayı başaramadı. Slimani, dün akşam da kaçırdığı gollerle adeta saç baş yoldurdu. oyuncu 7'inci dakikada sol ayağıyla net bir fırsatı değerlendiremezken, ardından Valbuena'nın getirdiği pozisyonda bomboş durumda topu üstten auta yolladı. Slimani, ikinci yarının hemen başında da yine Valbuena'nın taşıdığı topu, müsait durumda bu kez de yandan auta yolladı.
  1. 18.12.2018
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