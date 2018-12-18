Potada rakip CSKA – Fotomaç – 18 Aralık 2018
18 Aralık 2018, Salı
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Potada rakip CSKA

Potada rakip CSKA

Kanarya, 13. haftasında Rus ekibini ağırlıyor.

Beko 13. haftasında bugün temsilcisi ile sahasında karşı karşıya gelecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki maç 20.45'te başlayacak. Karşılaşma, beIN Sports 3 kanalından yayımlanacak. Şu ana kadar sadece bir kez mağlup olan ve 11 karşılaşmayı kazanan Fenerbahçe Beko, ligde lider durumda bulunuyor. CSKA Moskova ise 10 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 3. sırada.
  1. 18.12.2018
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