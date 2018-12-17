Kadıköy’de 38.368 taraftar yer aldı – Fotomaç – 17 Aralık 2018
17 Aralık 2018, Pazartesi
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’de 38.368 taraftar yer aldı

Kadıköy’de 38.368 taraftar yer aldı

ile BB Erzurumspor arasında oynanan müsabakayı 38.368 taraftar takip etti.

'de oynanan -BB Erzurumspor mücadelesini 38.368 taraftar takip etti. Müsabakada kendilerine ayrılan bölümün tamamını dolduran Erzurumspor taraftarı maç boyunca takımlarını destekledi. Fenerbahçeli taraftarlar ise geçtiğimiz maçlara göre daha coşkulu takımına destek verdi.
  1. 17.12.2018 22:45
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