Volkan Demirel Ersun Yanal'dan haber bekliyor!
Cocu döneminde kadro dışı bırakılan, Koeman ile de takıma dönemeyen Volkan, Yanal’dan haber bekliyor.
Fenerbahçe'ye uzun yıllardır hizmet eden Volkan Demirel, Phillip Cocu'nun teknik direktörlük döneminde kadro dışı bırakılmıştı. Hollandalı hoca ile yollar ayrıldıktan sonra takımı devralan Erwin Koeman ile de takıma dönemeyen tecrübeli kaptan Ersun Yanal'ın gelmesiyle birlikte gözünü kulağını yönetime çevirdi. Takımdan ayrı şekilde hazırlıklarını büyük bir profesyonellikle sürdürüyor.
YANAL İSTİYOR
Sarı-lacıvertlılerın yeni teknik direktörü Ersun Yanal, şu ana kadar yönetimle kadro dışı kalan oyuncularla ilgili bir görüşme yapmadı. Ancak tecrübeli çalıştırıcı, takımı toparlayacak isim olarak gördüğü Volkan Demirel'in affından yana. Yanal, 37 yaşındaki deneyimli eldivenin Samandıra'daki ağırlığından faydalanarak takımı ayağa kaldırmaya çalışacak.
OZAN TUFAN BELİRSİZ
Kanarya'da kadro dışı kalan futbolculardan olan Ozan Tufan'ın durumu ise belirsizliğini koruyor. Genç oyuncu transferde takasta da kullanılabilir. Son kez Fenerbahçe forması giymesi için bir şans da verilebilir. Kararı Ersun Yanal verecek.
2018 YILI YİĞİTHAN'A YARAMADI
Kanarya'nın 20 yaşındaki genç stoperi bu yıl içinde 2. kez ağır sakatlık yaşadı. Ocak ayında İstanbulspor ile oynanan maçta üst adalesinde kopma meydana gelen Yiğithan 5 ay sahalardan uzak kalmıştı. 2018'in son ayında oynanan Trnava maçında menisküsü yırtılan Yiğithan bu sefer de 2 ay forma giyemeyecek. Taraftarlar geçmiş olsun mesajı yolladı.
- 16.12.2018
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Süper Lig’e koşuyor
Toplam 1
Yorum
ali hak ettiği süper lig yakındır.çıkacak. bekliyoruz. şampiyon denizlispor.
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Donk’un kontratı 1 yıl daha uzadı
Toplam 1
Yorum
hagi10 adam hakediyor helal olsun aslanımmm
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MAÇ SONUCU: Atiker Konyaspor - Çaykur Rizespor 0-2
Toplam 1
Yorum
TEBRİKLER ONUN ADI OKAN BURUK. BEN HOCAYIM VEDE BURADAYIM DİYOR BU ESKİ ASLAN.TEBRİKLER OKAN HOCAM
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