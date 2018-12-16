Volkan Demirel Ersun Yanal'dan haber bekliyor!
18 Mart 2019, Pazartesi
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'dan haber bekliyor!

Volkan Demirel Ersun Yanal'dan haber bekliyor!

Cocu döneminde kadro dışı bırakılan, Koeman ile de takıma dönemeyen Volkan, Yanal’dan haber bekliyor.

'ye uzun yıllardır hizmet eden , Phillip Cocu'nun teknik direktörlük döneminde kadro dışı bırakılmıştı. Hollandalı hoca ile yollar ayrıldıktan sonra takımı devralan Erwin Koeman ile de takıma dönemeyen tecrübeli kaptan 'ın gelmesiyle birlikte gözünü kulağını yönetime çevirdi. Takımdan ayrı şekilde hazırlıklarını büyük bir profesyonellikle sürdürüyor.

YANAL İSTİYOR

Sarı-lacıvertlılerın yeni teknik direktörü Ersun Yanal, şu ana kadar yönetimle kadro dışı kalan oyuncularla ilgili bir görüşme yapmadı. Ancak tecrübeli çalıştırıcı, takımı toparlayacak isim olarak gördüğü Volkan Demirel'in affından yana. Yanal, 37 yaşındaki deneyimli eldivenin Samandıra'daki ağırlığından faydalanarak takımı ayağa kaldırmaya çalışacak.

OZAN TUFAN BELİRSİZ

Kanarya'da kadro dışı kalan futbolculardan olan 'ın durumu ise belirsizliğini koruyor. Genç oyuncu transferde takasta da kullanılabilir. Son kez Fenerbahçe forması giymesi için bir şans da verilebilir. Kararı Ersun Yanal verecek.

2018 YILI YİĞİTHAN'A YARAMADI

Kanarya'nın 20 yaşındaki genç stoperi bu yıl içinde 2. kez ağır sakatlık yaşadı. Ocak ayında İstanbulspor ile oynanan maçta üst adalesinde kopma meydana gelen Yiğithan 5 ay sahalardan uzak kalmıştı. 2018'in son ayında oynanan Trnava maçında menisküsü yırtılan Yiğithan bu sefer de 2 ay forma giyemeyecek. Taraftarlar geçmiş olsun mesajı yolladı.

  1. 16.12.2018
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