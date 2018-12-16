Fenerbahçe'nin çılgın taraftarı!
İstanbul'da Sarıgazi’de oturan fanatik Fenerbahçeli Erdoğan Aksan 4 katlı apartmanının dış cephesini sarı-lacivertli renklere boyadı.
OPET DE SPONSOR
Fenerbahçe'nin kadın voleybol takımı sponsoru OPET oldu. OPET, 2018-19 sezonu oyunca sarı-lacivertli takımın forma göğüs sponsoru olacak. Kanarya'da ayrıca bugün erkek basketbol takımına sponsor olan BEKO için imza töreni düzenlenecek.
SALONDA 2 MAÇ
Fenerbahçe Kadın Basketbol takımı bugün 16.00'da Metro Enerji Spor Salonu'nda Canik Belediyespor'u ağırlayacak. Voleybolda Efeler Ligi 11. hafta karşılaşmasında da sarı-lacivertliler 16.00'da İnegöl Belediye'ye konuk olacak.
- 16.12.2018
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Süper Lig’e koşuyor
Toplam 1
Yorum
ali hak ettiği süper lig yakındır.çıkacak. bekliyoruz. şampiyon denizlispor.
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Donk’un kontratı 1 yıl daha uzadı
Toplam 1
Yorum
hagi10 adam hakediyor helal olsun aslanımmm
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MAÇ SONUCU: Atiker Konyaspor - Çaykur Rizespor 0-2
Toplam 1
Yorum
TEBRİKLER ONUN ADI OKAN BURUK. BEN HOCAYIM VEDE BURADAYIM DİYOR BU ESKİ ASLAN.TEBRİKLER OKAN HOCAM
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