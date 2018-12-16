Fenerbahçe'nin çılgın taraftarı!
18 Mart 2019, Pazartesi
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'nin çılgın taraftarı!

Fenerbahçe'nin çılgın taraftarı!

'da Sarıgazi’de oturan fanatik Fenerbahçeli Erdoğan Aksan 4 katlı apartmanının dış cephesini sarı-lacivertli renklere boyadı.

Balkonlara da amblemini ekledi. "İçimdeki Fenerbahçe sevgisi anlatılamaz" diyen Aksan "Apartmanda tüm kiracılarım Fenerbahçeli. Zaten Fenerbahçeli olmayanlara daire kiralamıyoruz" ifadelerini kullandı.

OPET DE SPONSOR

Fenerbahçe'nin kadın voleybol takımı sponsoru oldu. OPET, 2018-19 sezonu oyunca sarı-lacivertli takımın forma göğüs sponsoru olacak. Kanarya'da ayrıca bugün erkek basketbol takımına sponsor olan BEKO için imza töreni düzenlenecek.

SALONDA 2 MAÇ

Fenerbahçe Kadın Basketbol takımı bugün 16.00'da Metro Enerji Spor Salonu'nda Canik Belediyespor'u ağırlayacak. Voleybolda Efeler Ligi 11. hafta karşılaşmasında da sarı-lacivertliler 16.00'da İnegöl Belediye'ye konuk olacak.
  1. 16.12.2018
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