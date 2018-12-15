Fenerbahçe'ye yeni sponsor – Fotomaç – 15 Aralık 2018
15 Aralık 2018, Cumartesi
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'ye yeni sponsor

<a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'ye yeni sponsor

Takımı'nın isim ve forma göğüs sponsoru akaryakıt firması Opet oldu.

Sarı-lacivertli kulüp, anlaşma ile ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Ülkemizde voleybol adına birçok ilki hayata geçiren, elde ettiği ulusal-uluslararası başarılar ve şampiyonluklarla voleybolu, ülke sporumuzda ve dünyada önemli bir noktaya taşıyan Takımımız ve OPET arasında ana sponsorluk anlaşması imzalandı. Türk sporunun gelişimi ve uluslararası alandaki başarısı için spora destek olan akaryakıt dağıtım sektöründe müşteri memnuniyeti lideri OPET, 2018-19 sezonu boyunca kadın isim ve forma göğüs sponsoru olacak. Vestel Venus Sultanlar Ligi ve Cev Şampiyonlar Ligi'nde Opet Takımı olarak devam edecek takımımıza sonsuz başarılar diliyor; sponsorumuz OPET'e, Fenerbahçe ailemize hoş geldin diyoruz."

  1. 15.12.2018 14:04
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