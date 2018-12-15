Fenerbahçe'ye yeni sponsor
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın isim ve forma göğüs sponsoru akaryakıt firması Opet oldu.
Sarı-lacivertli kulüp, anlaşma ile ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Ülkemizde voleybol adına birçok ilki hayata geçiren, elde ettiği ulusal-uluslararası başarılar ve şampiyonluklarla voleybolu, ülke sporumuzda ve dünyada önemli bir noktaya taşıyan Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımımız ve OPET arasında ana sponsorluk anlaşması imzalandı. Türk sporunun gelişimi ve uluslararası alandaki başarısı için spora destek olan akaryakıt dağıtım sektöründe müşteri memnuniyeti lideri OPET, 2018-19 sezonu boyunca kadın voleybol takımımızın isim ve forma göğüs sponsoru olacak. Vestel Venus Sultanlar Ligi ve Cev Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı olarak devam edecek takımımıza sonsuz başarılar diliyor; sponsorumuz OPET'e, Fenerbahçe ailemize hoş geldin diyoruz."
- 15.12.2018 14:04
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Beşiktaş Avrupa'da tarihi rekorlardan hüzne döndü
Toplam 1
Yorum
Yazıklar olsun Bunu takımda değil işin başındaki kişilerde aramalı takım bu, bu hale kim getirdi o kişiye sorulmalı Dolarlara Forma giydirildi akibet bu
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Pepe'de ayrılık vakti!
Toplam 3
Yorum
Hadi güle güle Yaptıklarına nadim olup birgün ağlayacak bugünlerini unutma
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Final oynardık
Toplam 5
Yorum
Finalmiş hadi canım Finali bırak 66 bile oynayamazsın Hanği takımla Final evvela savunmayı öğrenin
Fenerbahçe'ye yeni sponsor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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