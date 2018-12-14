Sampaoli Santos’a
Fenerbahçe ile de ismi anılan Jorge Sampaoli, Santos'la anlaştı.
Fenerbahçe ile de ismi anılan Jorge Sampaoli, Santos'la anlaştı. Arjantinli teknik adam ile resmi imzaların önümüzdeki günlerde atılacağı açıklandı. Sampaoli, 2012-16 arasında Şili Milli Takımını çalıştırmış ve bu süreçte Copa Amerika'yı kazanmıştı.
- 14.12.2018
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