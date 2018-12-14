Sampaoli Santos’a – Fotomaç – 14 Aralık 2018
14 Aralık 2018, Cuma
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Sampaoli Santos’a

Sampaoli Santos’a

ile de ismi anılan , Santos'la anlaştı.

ile de ismi anılan , Santos'la anlaştı. Arjantinli teknik adam ile resmi imzaların önümüzdeki günlerde atılacağı açıklandı. Sampaoli, 2012-16 arasında Şili çalıştırmış ve bu süreçte Copa Amerika'yı kazanmıştı.

  1. 14.12.2018
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