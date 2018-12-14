Sampaoli Santos’a

Fenerbahçe ile de ismi anılan Jorge Sampaoli, Santos'la anlaştı. Arjantinli teknik adam ile resmi imzaların önümüzdeki günlerde atılacağı açıklandı. Sampaoli, 2012-16 arasında Şili Milli Takımını çalıştırmış ve bu süreçte Copa Amerika'yı kazanmıştı.