Fenerbahçe Ali Koç ile eridi!
Fenerbahçe'nin kötü gidişi borsaya da yansıdı. Sarı-lacivertlilerin hisseleri Ali Koç geldikten sonra yüzde 50'den fazla değer kaybetti.
3 Haziran 2018'de yapılan başkanlık seçiminde Aziz Yıldırım'a tarihi fark atarak koltuğu devralan Ali Koç, beklentilerin aksine başarılı olamadı. Fenerbahçe, tarihinde ilk kez küme düşme hattına girerken, olumsuz tablo borsadaki hisselere de yansıdı.
KOÇ, GELDİKTEN SONRA HİSSELER ERİDİ
Temmuz ayında Fenerbahçe'nin hisseleri 14 bin seviyelerinden işlem görürken bugünlerde ise 6 bin 400'lere kadar geriledi.
Kralspor'un haberine göre Süper Lig'deki kötü gidişat Fenerbahçe hisselerinin yüzde 50'den fazla değer kaybetmesine neden oldu. Sarı-lacivertli takımın yatırımcıları 4 aylık süreçte borsada büyük kayıp yaşadı.
- 11.12.2018 14:14
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2. Ersun Yanal dönemi
Toplam 2
Yorum
Fb Ersun Yanal Gelse ne olcak sanki bu takıma 11 tane adam lazım
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Fatih Terim'den golcü göndermesi!
Toplam 1
Yorum
faruk günü kurtaran degil gelecege yonelik Transfer istiyoruz
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Rezil olduk
Toplam 3
Yorum
tc asırlık çınarı rezil ettiniz utanmadan rezil olduk diyorsunuz ben olsam otobüsü bile vermezdim size az bile yaptı başkan
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