Fenerbahçe Ali Koç ile eridi!
11 Aralık 2018, Salı
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ile eridi!

Fenerbahçe Ali Koç ile eridi!

'nin kötü gidişi borsaya da yansıdı. Sarı-lacivertlilerin hisseleri geldikten sonra yüzde 50'den fazla değer kaybetti.

3 Haziran 2018'de yapılan başkanlık seçiminde 'a tarihi fark atarak koltuğu devralan , beklentilerin aksine başarılı olamadı. , tarihinde ilk kez küme düşme hattına girerken, olumsuz tablo borsadaki hisselere de yansıdı.


KOÇ, GELDİKTEN SONRA HİSSELER ERİDİ

Temmuz ayında Fenerbahçe'nin hisseleri 14 bin seviyelerinden işlem görürken bugünlerde ise 6 bin 400'lere kadar geriledi.



Kralspor'un haberine göre 'deki kötü gidişat Fenerbahçe hisselerinin yüzde 50'den fazla değer kaybetmesine neden oldu. Sarı-lacivertli takımın yatırımcıları 4 aylık süreçte borsada büyük kayıp yaşadı.

  1. 11.12.2018 14:14
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