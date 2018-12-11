Fenerbahçe Ali Koç ile eridi!

3 Haziran 2018'de yapılan başkanlık seçiminde Aziz Yıldırım'a tarihi fark atarak koltuğu devralan Ali Koç, beklentilerin aksine başarılı olamadı. Fenerbahçe, tarihinde ilk kez küme düşme hattına girerken, olumsuz tablo borsadaki hisselere de yansıdı.





KOÇ, GELDİKTEN SONRA HİSSELER ERİDİ

Temmuz ayında Fenerbahçe'nin hisseleri 14 bin seviyelerinden işlem görürken bugünlerde ise 6 bin 400'lere kadar geriledi.





Kralspor'un haberine göre Süper Lig'deki kötü gidişat Fenerbahçe hisselerinin yüzde 50'den fazla değer kaybetmesine neden oldu. Sarı-lacivertli takımın yatırımcıları 4 aylık süreçte borsada büyük kayıp yaşadı.