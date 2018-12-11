Ersun Yanal Fenerbahçe'de
11 Aralık 2018, Salı
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2. dönemi

2. <a href="/index/ersun-yanal?id=680b9164-9340-4616-9e51-8fb0d138478f" class="" rel="tag">Ersun Yanal</a> dönemi

Tarihinde ilk kez küme düşme potasına giren ’de beklenen gelişme yaşandı. Başkan , dün bir araya geldiği ile anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertliler, 1.5 yıllık sözleşme imzalayacağı Yanal’ı bugün KAP’a bildirecek. Tecrübeli hoca, maçında takımın başında olacak.

Tarihinin en kötü günlerinden geçen 'ye müjdeli haber geldi. İlk kez küme düşme potasında yer alan sarı-lacivertli kulüpte taraftarın sesine kulak veren Başkan , dün ile bir araya geldi. Asbaşkan Semih Özsoy'un da yer aldığı buluşmada karşılıklı fikirler, projeler ve hedefler masaya yatırıldı. Daha önce katıldığı bir panelde "Söz konusu ise gerisi teferruattır" diyen , kendisine önerilen 1.5 yıllık anlaşma teklifine olumlu yanıt verdi. Bugün, hala görevde gözüken Cocu'nun sözleşmesini feshetmesi beklenen Fenerbahçe'nin Ersun Yanal ile ilgili anlaşmayı KAP'a bildireceği öğrenildi. Fenerbahçe'yi şampiyon yapan son hoca olan Yanal, maçında takımın başında yer alacak.

COMOLLi KALIYOR
Ersun Yanal haberi, taraftarları sevindirirken yaşanan bu durumun baş sorumlusu olan Comolli'nin görevde kalacağı haberleri moral bozdu. Yanal'ın verdiği transfer listesinin Comolli'nin elinde olduğu ve Fransız futbol adamının yüzde 100 görevde kalacağı belirtildi.

2014'TE ŞAMPİYON YAPMIŞTI
Fenerbahçe, ilk kez 29 Haziran 2013 tarihinde Ersun Yanal'ı takımın başına geçirdi. 2013-2014 sezonunda ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Tecrübeli teknik adam, dönemin başkanı ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle 2014-2015 sezonuna hiç başlamadan takımla yollarını ayırdı. Ersun Yanal, Fenerbahçe'nin başında 40 resmi maçta 24 galibiyet aldı. Takım rakip fileleri 79 kez havalandırdı.
  1. 11.12.2018
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