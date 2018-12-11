2. Ersun Yanal dönemi
Tarihinde ilk kez küme düşme potasına giren Fenerbahçe’de beklenen gelişme yaşandı. Başkan Ali Koç, dün bir araya geldiği Ersun Yanal ile anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertliler, 1.5 yıllık sözleşme imzalayacağı Yanal’ı bugün KAP’a bildirecek. Tecrübeli hoca, Erzurum maçında takımın başında olacak.
COMOLLi KALIYOR
Ersun Yanal haberi, taraftarları sevindirirken yaşanan bu durumun baş sorumlusu olan Comolli'nin görevde kalacağı haberleri moral bozdu. Yanal'ın verdiği transfer listesinin Comolli'nin elinde olduğu ve Fransız futbol adamının yüzde 100 görevde kalacağı belirtildi.
2014'TE ŞAMPİYON YAPMIŞTI
Fenerbahçe, ilk kez 29 Haziran 2013 tarihinde Ersun Yanal'ı takımın başına geçirdi. 2013-2014 sezonunda ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Tecrübeli teknik adam, dönemin başkanı Aziz Yıldırım ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle 2014-2015 sezonuna hiç başlamadan takımla yollarını ayırdı. Ersun Yanal, Fenerbahçe'nin başında 40 resmi maçta 24 galibiyet aldı. Takım rakip fileleri 79 kez havalandırdı.
- 11.12.2018
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Fenerbahçe’de 10 numara yok!
Toplam 5
Yorum
karado taraftar istedi ali koç geldi,taraftar istedi aykut gitti,taraftar istedi ersun geldi fb küme düştü.
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Fatih Terim'den flaş Gomis, Melo ve Sneijder açıklaması!
Toplam 1
Yorum
gsgs hocam sen biz eksik değiliz. sahaya 11 kişi çıkıyoruz diyosun ama eksikler yüzünden takım psikolojik olarak eziliyor.mental olarak düşüyor.
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Son 13 yılın en kötüsü
Toplam 2
Yorum
BJK'li Senol Günes BJK'da üstüste rekorlar kirdi basari anlaminda. SImdi de ters yönde kirma yolunda... FB'ye fazla gülmeyelim bence..
2. Ersun Yanal dönemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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