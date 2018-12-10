Kraliçeler dolu dizgin
10 Aralık 2018, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Kraliçeler dolu dizgin

Kraliçeler dolu dizgin

, ’nde Başkent’te ’ı 16 sayı farkla yendi. Ligde üst üste 2. zaferini kazandı.

'nin 8. haftasında , deplasmanda 'ı 62-46 yendi. İlk yarısı dengeli geçen mücadelenin ikinci yarısında rakibine farklı üstünlük kuran Potanın Kraliçeleri, maçı 62-46 kazanarak 6. galibiyetini aldı. İlk periyot 11-12 sarı-lacivertlilerin üstünlüğüyle tamamlandı. , soyunma odasına 24-27 önde gitti. Üçüncü çeyreği 50-35'lik skorla farklı kapatan Potanın Kraliçeleri, final periyodunda da üstünlüğünü korudu ve karşılaşmadan 62-46 galip ayrıldı. Verameyenka kaydettiği 18 sayıyla maçın en skoreri olurken; Birsel ile Plum 11'er sayıyla çift hanelere ulaştı. Sarı-lacivertliler ligde üst üste 2. zaferinin altına imza attı.
  1. 10.12.2018
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kraliçeler dolu dizgin haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN