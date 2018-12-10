Hasan Ali yıkıldı – Fotomaç – 10 Aralık 2018
10 Aralık 2018, Pazartesi
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Hasan Ali yıkıldı

Hasan Ali yıkıldı
Sarı-Lacivertlilerin tecrübeli isimlerinden 'a dün maç öncesi sürpriz bir doğum günü kutlaması yapıldı. Hem takım arkadaşları hem de Akhisarsporlu futbolcuların tebrik ettiği tecrübeli oyuncu, bitiş düdüğünün ardından ise büyük üzüntü yaşadı.
  1. 10.12.2018
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