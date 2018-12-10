Erwin Koeman: Biz maç kazanamayız
10 Aralık 2018, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

: Biz maç kazanamayız

Erwin Koeman: Biz maç kazanamayız

“Bizim için gol atmak çok zor. Ben her zaman olaylara olumlu bakmaya çalışırım ancak şu anda bizim için maç kazanmak gerçekten zor. Kafada biten bir durum.”

deplasmanda Akhisar'a mağlup olarak küme düşme hattına girerken maç sonunda ilginç ifadeler kullandı. çalıştırıcı "Ben her zaman durumlara olumlu bakarım ancak şu anda bizim için maç kazanmak gerçekten çok zor. Bu durumun farkındayız. Açıkçası oyuncularımız için de skor tam bir şoktu. Onlar için de trajik bir durum. Çok fazla maç oynadılar ve yorgun durumdalar. Eğer maç kazanamıyorsanız, bu artık kafada biten bir durumdur" dedi.

'KARARI KULÜP VERECEK'
Sarı-lacıvertli ekibin teknik direktörü Erwin Koeman sözlerini şöyle tamamladı: "İlk 20 dakikada 2-3 fırsat yakaladık. Rakip gol bulduktan sonra maç bizim için sıkıntılı bir hal almaya başladı. İkinci yarıyı onların sahasında oynadık ama gol atmak bizim için çok zor. Kendi geleceğimle ilgili bir şey söyleyemiyorum. Bu durumla alakalı kararı kulüp verecek. Sonuç itibarıyla kulüp ne istiyorsa ve ne yapacaksa o olacak. Benim yapabileceğim tek şey görevde olduğum sürece yüzde 100'ümü vermek"

COCU 9 PUAN KOEMAN 5 PUAN
İki Hollandalı hoca Fenerbahçe'yi 15 hafta sonunda küme düşme hattına soktu. Sezona ile başlayan sarı-lacivertliler oldukça kötü bir performans sergilemişti. , 10. hafta evinde Ankaragücü'ne kaybedince Cocu, 90 dakika biter bitmez kovulmuştu. F.Bahçe, Cocu ile 10 haftada 9 puanla 15. sıradaydı.

ÇARE OLAMADI
Phillip Cocu'nun ardından yardımcısı Erwin Koeman takımın başına getirildi. G.Saray derbisindeki 2-0'dan 2-2'ye geri dönüş ve Anderlecht galibiyetleri kredi tanısa da Koeman da kötü performansta Cocu'yu aratmadı. Fenerbahçe, 5 hafta sonunda sadece 5 puan topladı. Kanarya 3 puanlı sistemde tarihinde ilk kez küme düşme hattında yer aldı.
  1. 10.12.2018
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Erwin Koeman: Biz maç kazanamayız haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN