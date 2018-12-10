Erwin Koeman: Biz maç kazanamayız
“Bizim için gol atmak çok zor. Ben her zaman olaylara olumlu bakmaya çalışırım ancak şu anda bizim için maç kazanmak gerçekten zor. Kafada biten bir durum.”
'KARARI KULÜP VERECEK'
Sarı-lacıvertli ekibin teknik direktörü Erwin Koeman sözlerini şöyle tamamladı: "İlk 20 dakikada 2-3 fırsat yakaladık. Rakip gol bulduktan sonra maç bizim için sıkıntılı bir hal almaya başladı. İkinci yarıyı onların sahasında oynadık ama gol atmak bizim için çok zor. Kendi geleceğimle ilgili bir şey söyleyemiyorum. Bu durumla alakalı kararı kulüp verecek. Sonuç itibarıyla kulüp ne istiyorsa ve ne yapacaksa o olacak. Benim yapabileceğim tek şey görevde olduğum sürece yüzde 100'ümü vermek"
COCU 9 PUAN KOEMAN 5 PUAN
İki Hollandalı hoca Fenerbahçe'yi 15 hafta sonunda küme düşme hattına soktu. Sezona Phillip Cocu ile başlayan sarı-lacivertliler oldukça kötü bir performans sergilemişti. Kanarya, 10. hafta evinde Ankaragücü'ne kaybedince Cocu, 90 dakika biter bitmez kovulmuştu. F.Bahçe, Cocu ile 10 haftada 9 puanla 15. sıradaydı.
ÇARE OLAMADI
Phillip Cocu'nun ardından yardımcısı Erwin Koeman takımın başına getirildi. G.Saray derbisindeki 2-0'dan 2-2'ye geri dönüş ve Anderlecht galibiyetleri kredi tanısa da Koeman da kötü performansta Cocu'yu aratmadı. Fenerbahçe, 5 hafta sonunda sadece 5 puan topladı. Kanarya 3 puanlı sistemde tarihinde ilk kez küme düşme hattında yer aldı.
- 10.12.2018
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Konyaspor'dan Mete Kalkavan tepkisi
Toplam 1
Yorum
ugurgunyuz konyaspor maalesef haklı..
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Koeman son uyarılarını yaptı!
Toplam 4
Yorum
UA Küme hattını ilgilendirin çok önemli maç. KÜME DERBISI :)))))))))))
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Rizespor'dan Galatasaray'a çelme!
Toplam 4
Yorum
ĞİL GS. MEHTER GS İMPARATOR, H. ŞAŞ, Ü. DAVALA, ELMANDER, BU STAR YILDIZLARIN OLDUĞU YERDE MEHTER GS OLMAMALIYDI. TAKIM YÜRÜMÜYOR. BU NASIL GS.BÜYÜK TAKIM DE
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