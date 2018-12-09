Koeman son uyarılarını yaptı!
09 Aralık 2018, Pazar
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son uyarılarını yaptı!

<a href="/index/koeman?id=79d55c09-ad9a-496b-bd85-283bebbd8132" class="" rel="tag">Koeman</a> son uyarılarını yaptı!

'de Cocu’nun yerine geçen ve artık son maçlarına çıkan Akhisar maçına büyük önem veriyor. Hollandalı hoca, maç öncesinde oyuncularını uyardı.

Gol yollarında bitiricilik ve bireysel hatalardan kaçınmamaları durumunda sıkıntılı bir maçın kendilerini beklediğini söyledi.

HATALARINI ANLATTI

Rakibe çok pozisyon verdiklerini, kanatlardan akınlar karşısında dengesiz yakalandıklarını, ceza sahası dışından şut çektirmeme konusunda dikkatli olmak zorunda olduklarını, kontra ataklarda sıkıntı yaşadıklarını ve duran topları savunmada eksikleri olduğunu anlattı.

ERKEN GOL İSTEDİ

, geçen sezon kendilerine karşı 3 maçı da kazanan Akhisar'ın sahaya yayılarak oynayacağını, sık orta açıp, uzaktan şut deneyeceklerinin altını çizdi. Oyuncularından topa hakim olmalarını ve oyunu domine etmelerini istedi. Ayrıca erken gol istedi.
  1. 9.12.2018
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