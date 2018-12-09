Koeman son uyarılarını yaptı!
Fenerbahçe'de Cocu’nun yerine geçen ve artık son maçlarına çıkan Koeman Akhisar maçına büyük önem veriyor. Hollandalı hoca, maç öncesinde oyuncularını uyardı.
HATALARINI ANLATTI
Rakibe çok pozisyon verdiklerini, kanatlardan akınlar karşısında dengesiz yakalandıklarını, ceza sahası dışından şut çektirmeme konusunda dikkatli olmak zorunda olduklarını, kontra ataklarda sıkıntı yaşadıklarını ve duran topları savunmada eksikleri olduğunu anlattı.
ERKEN GOL İSTEDİ
Koeman, geçen sezon kendilerine karşı 3 maçı da kazanan Akhisar'ın sahaya yayılarak oynayacağını, sık orta açıp, uzaktan şut deneyeceklerinin altını çizdi. Oyuncularından topa hakim olmalarını ve oyunu domine etmelerini istedi. Ayrıca erken gol istedi.
- 9.12.2018
-
Galatasaray'ın cezaları onandı
Toplam 6
Yorum
HagiHagi Bu sene bariz futbol GS ye karsi oynaniyor. herkes bize karsi. Ne olacak bu Turkiye Futbolu diyen yok.
-
Genoa'da Prandelli dönemi
Toplam 1
Yorum
gs li prentelli 3 haftaya varmaz kovulur adamın teknik direktörle alakası yok
-
Fenerbahçe'de Akhisarspor maçı hazırlıkları
Toplam 1
Yorum
KASA ANTRÖNÖRLERLE KANDIRMAYIN HOCA LAZIMMMM HOCA
Koeman son uyarılarını yaptı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.