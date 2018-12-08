Soldado komşuya
08 Aralık 2018, Cumartesi
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komşuya

<a href="/index/soldado?id=44cf2679-f6c7-422a-af5d-e304a3ca13a3" class="" rel="tag">Soldado</a> komşuya

'nin İspanyol yıldızına teklif geldi.

F.BAHÇE'de G.Saray derbisi sonrası aldığı ceza sebebiyle forma giyemeyen Roberto 'ya talip oldu. Yunan ekibi, tecrübeli forveti bonservis ödemeden almak istiyor. Yönetimin, alacaklarından vazgeçerse gidişine onay vereceği konuşuluyor.
  1. 8.12.2018
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