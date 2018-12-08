Slimani: Devamı gelecek
Giresunspor ağlarını sarsarak şanssızlığını kıran İslam Slimani’nin keyfi yerine geldi.
Berke çok mutlu
Kanarya'nın Giresunspor ile oynadığı maçta forma bulan Berke Özer'den mutlusu yok... Genç eldiven "Benim için çok özel ve unutulmaz bir gündü. İlk kez bir resmi maçta Fenerbahçe'mizin kalesini korudum. Her zaman, durmadan çalışmaya devam" dedi. Taraftarlar da ona tebrik mesajları yolladı.
- 8.12.2018
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Galatasaray'ın cezaları onandı
Toplam 6
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HagiHagi Bu sene bariz futbol GS ye karsi oynaniyor. herkes bize karsi. Ne olacak bu Turkiye Futbolu diyen yok.
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Genoa'da Prandelli dönemi
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gs li prentelli 3 haftaya varmaz kovulur adamın teknik direktörle alakası yok
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Fenerbahçe'de Akhisarspor maçı hazırlıkları
Toplam 1
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KASA ANTRÖNÖRLERLE KANDIRMAYIN HOCA LAZIMMMM HOCA
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