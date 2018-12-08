Slimani: Devamı gelecek
08 Aralık 2018, Cumartesi
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Slimani: Devamı gelecek

Slimani: Devamı gelecek

Giresunspor ağlarını sarsarak şanssızlığını kıran ’nin keyfi yerine geldi.

Giresunspor ağlarını sarsarak şanssızlığını kıran 'nin keyfi yerine geldi. Cezayirli futbolcu iddialı konuştu. Slimani "Bazen forvetler böyle zamanlar yaşar. Bir gol attım ve üzerimdeki kara bulutları dağıttım. Bu gollerin devamı gelecek. 'yi hak ettiği noktaya taşımak için çok daha fazla çaba göstereceğiz. Ben de gollerimle yardımcı olacağım" dedi.

Berke çok mutlu
Kanarya'nın Giresunspor ile oynadığı maçta forma bulan Berke Özer'den mutlusu yok... Genç eldiven "Benim için çok özel ve unutulmaz bir gündü. İlk kez bir resmi maçta Fenerbahçe'mizin kalesini korudum. Her zaman, durmadan çalışmaya devam" dedi. Taraftarlar da ona tebrik mesajları yolladı.
  1. 8.12.2018
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