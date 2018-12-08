Fenerbahçe ile Akhisarspor 13. randevuda
Fenerbahçe ile Akhisarspor, Süper Lig'de yarın 13. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 12 maçta Fenerbahçe 6, Akhisarspor 5 galibiyet aldı, bir karşılaşma da berabere sonuçlandı.
Sarı-lacivertlilerin 23 golüne, yeşil-siyahlılar 16 golle yanıt verdi.
- Son 3 resmi maçı Akhisarspor kazandı
Akhisarspor, Fenerbahçe ile geçen sezon yaptığı 3 resmi maçı da kazandı.
Süper Lig'deki maçlarda evinde 1-0, deplasmanda da 3-2'lik skorlarla galip gelen yeşil-siyahlılar, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Diyarbakır'daki finalde rakibine 3-2 üstünlük kurarak tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürdü.
- Manisa'daki maçlar
İki takım Akhisarspor'un ev sahipliğinde ligde 7. kez karşılaşacak.
Manisa 19 Mayıs Stadı'nda yapılan 6 maçta iki takım da üçer galibiyet elde etti, ev sahibi ekip 8, Fenerbahçe 9 kez gol sevinci yaşadı.
- 8.12.2018 11:29
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Galatasaray'ın cezaları onandı
Toplam 6
Yorum
HagiHagi Bu sene bariz futbol GS ye karsi oynaniyor. herkes bize karsi. Ne olacak bu Turkiye Futbolu diyen yok.
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Genoa'da Prandelli dönemi
Toplam 1
Yorum
gs li prentelli 3 haftaya varmaz kovulur adamın teknik direktörle alakası yok
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Fenerbahçe'de Akhisarspor maçı hazırlıkları
Toplam 1
Yorum
KASA ANTRÖNÖRLERLE KANDIRMAYIN HOCA LAZIMMMM HOCA
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