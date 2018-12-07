Fenerbahçe durdurulamıyor!
07 Aralık 2018, Cuma
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durdurulamıyor!

<a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> durdurulamıyor!

Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında deplasmanda temsilcisi Panathinaikos'u yendi.

Başkent Atina'daki Olimpik Spor Merkezi'nde oynanan maçın ilk çeyreğini 18-12 önde geçen , soyunma odasına da 35-33 üstün gitti.

Son periyoda rakibi karşısında 56-52 önde giren sarı-lacivertli ekip, salondan 'luk skorla galip ayrıldı.

Ligin geride kalan bölümünde sadece bir kez mağlup olan , deplasmanında 10. galibiyetini elde etti.

  1. 8.12.2018 00:47
  2. Güncelleme: 8.12.2018 01:56
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