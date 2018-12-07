Fenerbahçe durdurulamıyor!
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında deplasmanda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u 81-69 yendi.
Başkent Atina'daki Olimpik Spor Merkezi'nde oynanan maçın ilk çeyreğini 18-12 önde geçen Fenerbahçe, soyunma odasına da 35-33 üstün gitti.
Son periyoda rakibi karşısında 56-52 önde giren sarı-lacivertli ekip, salondan 81-69'luk skorla galip ayrıldı.
Ligin geride kalan bölümünde sadece bir kez mağlup olan Fenerbahçe, Yunanistan deplasmanında 10. galibiyetini elde etti.
- 8.12.2018 00:47
- Güncelleme: 8.12.2018 01:56
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Galatasaray'ın cezaları onandı
Toplam 6
Yorum
HagiHagi Bu sene bariz futbol GS ye karsi oynaniyor. herkes bize karsi. Ne olacak bu Turkiye Futbolu diyen yok.
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Genoa'da Prandelli dönemi
Toplam 1
Yorum
gs li prentelli 3 haftaya varmaz kovulur adamın teknik direktörle alakası yok
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Fenerbahçe'de Akhisarspor maçı hazırlıkları
Toplam 1
Yorum
KASA ANTRÖNÖRLERLE KANDIRMAYIN HOCA LAZIMMMM HOCA
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