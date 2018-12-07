Bu dörtlünün gözü Yanal’da!
Cocu döneminde kadro dışı bırakılan Volkan Demirel, Dirar, Aatif ve Ozan'ın gözü Ersun Yanal'da.
Ekici'den mesaj var
Kasımpaşa maçında yorgunluk nedeniyle oyundan alınan Mehmet Ekici'den mesaj var. F.Bahçe'ye katkı sağlamak için elinden geleni yapacağını belirten 28 yaşındaki futbolcu, "Hem kendim için hem de takımım için kötü günlerin geride kalacağına inanıyorum" dedi.
Fenerbahçe'nin vazgeçilmezi
Tarihin en kötü sezonlarından birini yaşayan F.Bahçe'de tartışılmayan isimlerden biri tartışmasız Martin Skrtel... Teknik heyetin vazgeçilmezleri arasında yer alan 33 yaşındaki futbolcu, ligde oynadığı 12 maçta savunmadan 89 kez pozisyon uzaklaştırdı. 17 şut engeleyen Skrtel, yüzde 81.3 de top kapma başarısı gösterdi.
- 7.12.2018
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Trabzonspor'dan flaş Mete Kalkavan açıklaması!
Toplam 1
Yorum
ua eee hani 17 kulüp birleşmiştiniz siz geçen hafta bu hakem bize hata yaptı sesiniz çıkmamıştı ?
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Süper Lig'de 15. hafta hakemleri belli oldu
Toplam 1
Yorum
klaus federasyon,MHK ve Külübler birliği limted şirketi devam ediyor u hakem atamaları geçen haftadan itibaren düğmeye basıldığını net gösteriyor.
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Orkun Kökçü'nün babasından Beşiktaş açıklaması!
Toplam 1
Yorum
murat1903 iyi çocuk gençlere yatırım şart babel gibi lere deil
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