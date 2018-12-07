Bu dörtlünün gözü Yanal’da!
07 Aralık 2018, Cuma
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Bu dörtlünün gözü Yanal’da!

Bu dörtlünün gözü Yanal’da!

Cocu döneminde kadro dışı bırakılan , Dirar, Aatif ve Ozan'ın gözü 'da.

Yönetimin temasta olduğu tecrübeli hocanın takımın başına geçmesi halinde dört ismin de affedilmesini isteyeceği iddia edildi. İdmanlara devam eden bu oyuncuların Yanal'ın imza atması için sabırsızlandığı belirtildi.

Ekici'den mesaj var
maçında yorgunluk nedeniyle oyundan alınan 'den mesaj var. F.Bahçe'ye katkı sağlamak için elinden geleni yapacağını belirten 28 yaşındaki futbolcu, "Hem kendim için hem de takımım için kötü günlerin geride kalacağına inanıyorum" dedi.

Fenerbahçe'nin vazgeçilmezi
Tarihin en kötü sezonlarından birini yaşayan F.Bahçe'de tartışılmayan isimlerden biri tartışmasız ... Teknik heyetin vazgeçilmezleri arasında yer alan 33 yaşındaki futbolcu, ligde oynadığı 12 maçta savunmadan 89 kez pozisyon uzaklaştırdı. 17 şut engeleyen Skrtel, yüzde 81.3 de top kapma başarısı gösterdi.
  1. 7.12.2018
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