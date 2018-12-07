9 ay sonra Yıldırım
07 Aralık 2018, Cuma
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9 ay sonra Yıldırım

9 ay sonra Yıldırım

Akhisarspor- maçına atandı.

17 Mart 2018'de 'de 0-0 biten derbisinden (sarı-lacivertli takımın penaltısını es geçmişti) bu yana ilk kez maçında görev yapacak olan Yıldırım, bu sezon 'de 7 karşılaşma yönetti. 35 sarı, 3 çıkardı.

Tahkim cezaları onadı
, Fenerbahçe 'ndan kaleci Abdullah Yiğiter ve Abdullah Yerli'nin U21 Takımı ile oynanan maçta gördükleri kırmızı kart sonrası tarafından verilen 3 maçlık cezalarını onadı. Kurul, sarı-lacivertli kulübün iki oyuncunun cezalarına yaptığı itirazı oy birliği ile reddetti.

Alt yapıya 12'lik transfer
Zonguldak Ereğli Fenerbahçe Futbol Okulu oyuncusu 12 yaşındaki Mustafa Baydan, Fenerbahçe alt yapısına oldu. 12 yaşındaki Baydan için antrenörleri ve futbolcu arkadaşları veda töreni düzenledi. Ereğli Fenerbahçe Futbol Okulu Antrenörü Savaş Öztürk, defansta görev yapan Mustafa'nın, gelecekte Türk futbolunun önemli isimlerinden olacağını belirtti.

  1. 7.12.2018
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