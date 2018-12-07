9 ay sonra Yıldırım
Akhisarspor-Fenerbahçe maçına Bülent Yıldırım atandı.
17 Mart 2018'de Kadıköy'de 0-0 biten Galatasaray derbisinden (sarı-lacivertli takımın penaltısını es geçmişti) bu yana ilk kez Fenerbahçe maçında görev yapacak olan Yıldırım, bu sezon Süper Lig'de 7 karşılaşma yönetti. 35 sarı, 3 kırmızı kart çıkardı.
Tahkim cezaları onadı
Tahkim Kurulu, Fenerbahçe U21 Takımı'ndan kaleci Abdullah Yiğiter ve Abdullah Yerli'nin Trabzonspor U21 Takımı ile oynanan maçta gördükleri kırmızı kart sonrası PFDK tarafından verilen 3 maçlık cezalarını onadı. Kurul, sarı-lacivertli kulübün iki oyuncunun cezalarına yaptığı itirazı oy birliği ile reddetti.
Alt yapıya 12'lik transfer
Zonguldak Ereğli Fenerbahçe Futbol Okulu oyuncusu 12 yaşındaki Mustafa Baydan, Fenerbahçe alt yapısına transfer oldu. 12 yaşındaki Baydan için antrenörleri ve futbolcu arkadaşları veda töreni düzenledi. Ereğli Fenerbahçe Futbol Okulu Antrenörü Savaş Öztürk, defansta görev yapan Mustafa'nın, gelecekte Türk futbolunun önemli isimlerinden olacağını belirtti.
- 7.12.2018
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Trabzonspor'dan flaş Mete Kalkavan açıklaması!
Toplam 1
Yorum
ua eee hani 17 kulüp birleşmiştiniz siz geçen hafta bu hakem bize hata yaptı sesiniz çıkmamıştı ?
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Süper Lig'de 15. hafta hakemleri belli oldu
Toplam 1
Yorum
klaus federasyon,MHK ve Külübler birliği limted şirketi devam ediyor u hakem atamaları geçen haftadan itibaren düğmeye basıldığını net gösteriyor.
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Orkun Kökçü'nün babasından Beşiktaş açıklaması!
Toplam 1
Yorum
murat1903 iyi çocuk gençlere yatırım şart babel gibi lere deil
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