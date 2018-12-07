9 ay sonra Yıldırım

17 Mart 2018'de Kadıköy'de 0-0 biten Galatasaray derbisinden (sarı-lacivertli takımın penaltısını es geçmişti) bu yana ilk kez Fenerbahçe maçında görev yapacak olan Yıldırım, bu sezon Süper Lig'de 7 karşılaşma yönetti. 35 sarı, 3 kırmızı kart çıkardı.



Tahkim cezaları onadı

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe U21 Takımı'ndan kaleci Abdullah Yiğiter ve Abdullah Yerli'nin Trabzonspor U21 Takımı ile oynanan maçta gördükleri kırmızı kart sonrası PFDK tarafından verilen 3 maçlık cezalarını onadı. Kurul, sarı-lacivertli kulübün iki oyuncunun cezalarına yaptığı itirazı oy birliği ile reddetti.



Alt yapıya 12'lik transfer

Zonguldak Ereğli Fenerbahçe Futbol Okulu oyuncusu 12 yaşındaki Mustafa Baydan, Fenerbahçe alt yapısına transfer oldu. 12 yaşındaki Baydan için antrenörleri ve futbolcu arkadaşları veda töreni düzenledi. Ereğli Fenerbahçe Futbol Okulu Antrenörü Savaş Öztürk, defansta görev yapan Mustafa'nın, gelecekte Türk futbolunun önemli isimlerinden olacağını belirtti.