Eyvah Valbuena yok!

Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu sonrası Koeman ile ilk 11'e yerleşen ve takımı sırtlayan Mathieu Valbuena'dan kötü haber geldi. Sarı-lacivertlilerin, Kasımpaşa lig maçında sakatlanarak 66. dakikada yerini Frey'e bırakan 34 yaşındaki futbolcunun durumu netleşti. Kanarya, Fransız yıldızın MR raporunda sol üst arka adalesinde zorlanma tespit edildiğini açıkladı. Gelen haberlere göre; Valbuena'nın 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.



ERZURUM'A ANCA YETİŞİR

Fransız futbolcu, yarın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Giresunspor, 9 Aralık Pazar günü Akhisar maçı ve 13 Aralık Perşembe günü Avrupa Ligi'ndeki S. Trnava karşısında oynayamayacak. Valbuena'nın 17 Aralık Pazartesi günü Kadıköy'deki Erzurum maçına yetişmesi bekleniyor. Andre Ayew'in de sakatlığıyla kanat bölgesinde sıkıntı çeken Koeman'ın, Valbuena haberini üzüntüyle karşıladığı öğrenildi.



MEHMET EKİCİ'DEN İYİ HABER

Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçında sakatlandığı için Valbuena ile birlikte oyundan çıkan Mehmet Ekici'den iyi haber geldi. 28 yaşındaki orta sahanın raporu temiz çıktı ve Giresunspor karşısında oynayabileceği öğrenildi.



HAKEM YANKAYA

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarınki Giresun maçının hakemleri belli oldu. 20.30'daki maçı Özgür Yankaya yönetecek. Yankaya'nın yardımcılığını Yusuf Bozdoğan ile Alpaslan Dedeş yapacak. Maç A Spor'dan yayınlanacak.



GİRESUN'A BİLENİYOR

Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın yapacağı Giresunspor maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Sarı-lacivertlilerde Kasımpaşa maçında oynayanlar yenileme çalışması yaptı. Diğer isimler ise çift kale maç oynadı.



MÜZE TURUNA İLGİ BÜYÜK

Sarı-Lacivertli kulübün bu sezon başlattığı "Fenerbahçe Futbol Takımı Otobüsü ile Stadyum ve Müze turu" organizasyonu tüm hızıyla devam ediyor. Aralık ayının ilk ziyaretçilerinin Öğretmen Zekeriya Güçer İlkokulu öğrenci ve öğretmenleri oldu. Ziyaretçiler çok keyif aldığını belirtti.



FIFA'DAN 331 BİN DOLAR

FIFA'nın 2018 Dünya Kupası'na futbolcu gönderen takımlara dağıtacağı 209 milyon dolar'dan Türk takımlarının alacağı pay belli oldu. Türk ekiplerine 4 milyon 658 bin 180 dolar verileceği, F.Bahçe'nin bu paradan 331 bin 110 dolar kazanacağı öğrenildi.

AVRUPA'DA RAKİP HATAY

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 5. hafta maçında F.Bahçe, Hatay BB'yi ağırlıyor. İstanbul'daki Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 19.30'da başlayacak. Grupta Hatay BB 6, Fenerbahçe ise 7. basamakta yer alıyor.