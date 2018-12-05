Eyvah Valbuena yok!
07 Mart 2019, Perşembe
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Eyvah Valbuena yok!

Eyvah Valbuena yok!

Sarı-lacivertli kulübe Fransız yıldızdan kötü haber geldi. Sol üst arka adalesinde zorlanma olduğu tespit edilen Valbuena; Giresun, Akhisar ve Trnava maçlarında yok.

'de teknik direktör Phillip Cocu sonrası Koeman ile ilk 11'e yerleşen ve takımı sırtlayan 'dan kötü haber geldi. Sarı-lacivertlilerin, lig maçında sakatlanarak 66. dakikada yerini Frey'e bırakan 34 yaşındaki futbolcunun durumu netleşti. Kanarya, Fransız yıldızın MR raporunda sol üst arka adalesinde zorlanma tespit edildiğini açıkladı. Gelen haberlere göre; Valbuena'nın 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

ERZURUM'A ANCA YETİŞİR
Fransız futbolcu, yarın 'ndaki Giresunspor, 9 Aralık Pazar günü Akhisar maçı ve 13 Aralık Perşembe günü 'ndeki S. Trnava karşısında oynayamayacak. Valbuena'nın 17 Aralık Pazartesi günü Kadıköy'deki maçına yetişmesi bekleniyor. Andre Ayew'in de sakatlığıyla kanat bölgesinde sıkıntı çeken Koeman'ın, Valbuena haberini üzüntüyle karşıladığı öğrenildi.

MEHMET EKİCİ'DEN İYİ HABER
Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçında sakatlandığı için Valbuena ile birlikte oyundan çıkan 'den geldi. 28 yaşındaki orta sahanın raporu temiz çıktı ve Giresunspor karşısında oynayabileceği öğrenildi.

HAKEM YANKAYA
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarınki Giresun maçının hakemleri belli oldu. 20.30'daki maçı yönetecek. Yankaya'nın yardımcılığını Yusuf Bozdoğan ile Alpaslan Dedeş yapacak. Maç A Spor'dan yayınlanacak.

GİRESUN'A BİLENİYOR
Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın yapacağı Giresunspor maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Sarı-lacivertlilerde Kasımpaşa maçında oynayanlar yenileme çalışması yaptı. Diğer isimler ise çift kale maç oynadı.

MÜZE TURUNA İLGİ BÜYÜK
Sarı-Lacivertli kulübün bu sezon başlattığı "Fenerbahçe Futbol Takımı Otobüsü ile Stadyum ve Müze turu" organizasyonu tüm hızıyla devam ediyor. Aralık ayının ilk ziyaretçilerinin Öğretmen Zekeriya Güçer İlkokulu öğrenci ve öğretmenleri oldu. Ziyaretçiler çok keyif aldığını belirtti.

FIFA'DAN 331 BİN DOLAR
'nın 2018 Dünya Kupası'na futbolcu gönderen takımlara dağıtacağı 209 milyon dolar'dan Türk takımlarının alacağı pay belli oldu. Türk ekiplerine 4 milyon 658 bin 180 dolar verileceği, F.Bahçe'nin bu paradan 331 bin 110 dolar kazanacağı öğrenildi.

AVRUPA'DA RAKİP HATAY
Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 5. hafta maçında F.Bahçe, Hatay BB'yi ağırlıyor. İstanbul'daki Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 19.30'da başlayacak. Grupta Hatay BB 6, Fenerbahçe ise 7. basamakta yer alıyor.

  1. 5.12.2018
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