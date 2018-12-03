Fenerbahçe'nin rakibi Kasımpaşa!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında bugün sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Lig tarihindeki en kötü sezonunu geçiren Kanarya, kazanıp çıkışa geçmeyi hedefliyor. 13 haftada 13 puan toplayabilen sarı-lacivertli ekip, küme düşme hattının bir basamak yukarısında yer alıyor. Hafta içi UEFA Avrupa Ligi'nde Zagreb beraberliğiyle son 32 turunun garantilenmesi takımda moralleri bir nebze yükseltti.



DENİZLİ FAKTÖRÜ



Rakıp Kasımpaşa'da da tüm planlar galibiyet üzerine... Mustafa Denizli'nin teknik direktörlüğe gelişiyle çıkışa geçen ve Süper Lig'de 25 puanı bulunan lacivert-beyazlı takım, kazanarak lider Başakşehir ile farkı 2'ye düşürmek için sahaya çıkacak. Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.



'PAŞA' FAVORİ



Kasımpaşa, ligde geride kalan 13 haftanın istatistiklerinde Fenerbahçe'ye fark attı. İşte o rakamlar:







KADRODA 5 EKSİK



Kritik maç öncesi Fenerbahçe'de 5 eksik var. Jailson ve Roberto Soldado derbiden kalan kırmızı kart cezaları nedeniyle kadroda yer almıyor. Alper Potuk, Andre Ayew ve Tolga Ciğerci ise sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Kasımpaşa'da da Khalili, İlhan Depe ve Uğurcan sakat.



3 OYUNCU SINIRDA



Üçer sarı kartları bulunan İslam Slimani, İsmail Köybaşı ve Hasan Ali Kaldırım ceza sınırında. Üç isim bugün de kart görmeleri halinde haftaya oynanacak Akhisarspor maçında forma giyemeyecek. Bu oyunculara 'dikkatli olun, hakemle ve rakiple tartışmaya girmeyin' ikazı yapıldı.



6 YILDIR YENİLMİYOR



Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya 6 yıldır kaybetmiyor. Rakibi karşısında son yenilgisini 2012-13 sezonunun ilk yarısında 2-0'lık skorla alan sarı-lacivertliler, daha sonra ligde oynanan 11 maçın 10'unun kazandı. Bir mücadele ise berabere bitti. Geçen sezon ligde yapılan iki karşılaşma 4-2 ve 4-1'lik skorlarla Kanarya'nın galibiyetiyle sonuçlanmıştı.



BARIŞ'LA DEVAM



Ayew'in sakatlanmasıyla ilk 11'e dönen Barış Alıcı, Kasımpaşa karşısında da sağ kanatta önemli görev üstlenecek. Genç yıldız, Dinamo Zagreb karşındaki iyi oyununu devam ettirmek istediğini belirtirken, 3 puanı alarak taraftarlarını sevindireceklerini kaydetti. Koeman, Barış'tan cesur olmasını ve son çizgiye indikten sonra orta yapmasını istedi.



MEHMET TOPAL VE SLİMANİ 11'E



Erwin Koeman kadroda yine revizyona gidecek. Sakatlığı geçen Mehmet Topal'ın bu akşam ön liberodaki yerine dönmesi bekleniyor. Zagreb maçında kesik yiyen İslam Slimani'nin etkisiz kalan Frey'den formayı geri alması da yüksek olasılık. Çift forvet çıkılması da ihtimaller arasında. Isla orta sahada görev alırsa, sağ bekte Şener oynayacak.



GOL MAKİNESİ 3'LÜYE ÖNLEM



Kasımpaşa'nın gol makineleri Mbaye Diagne, Trezeguet ve Samuel Eduok'a özel önlem alınacak. 14 golle tek başına Fenerbahçe'den (12 gol) fazla gol atan Diagne'yi Skrtel ve Neustadter birlikte kontrol ederken, 5'er golleri bulunan Trezeguet ve Eduok'a dripling alanı bırakılmayacak. Teknik heyet, tehlikeli üçlü için savunmadaki isimleri özel olarak uyardı.