Fenerbahçe'nin rakibi Kasımpaşa!
05 Mart 2019, Salı
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'nin rakibi !

Fenerbahçe'nin rakibi Kasımpaşa!

’da turlayan Kanarya, kazanıp ligde de tırmanışa geçmek istiyor. Paşa’da ise hedef lider ’le farkı 2’ye indirmek.

, Spor Toto 'in 14. haftasında bugün sahasında 'yı konuk edecek. Lig tarihindeki en kötü sezonunu geçiren Kanarya, kazanıp çıkışa geçmeyi hedefliyor. 13 haftada 13 puan toplayabilen sarı-lacivertli ekip, küme düşme hattının bir basamak yukarısında yer alıyor. Hafta içi Avrupa Ligi'nde Zagreb beraberliğiyle son 32 turunun garantilenmesi takımda moralleri bir nebze yükseltti.

DENİZLİ FAKTÖRÜ

Rakıp Kasımpaşa'da da tüm planlar galibiyet üzerine... 'nin teknik direktörlüğe gelişiyle çıkışa geçen ve Süper Lig'de 25 puanı bulunan lacivert-beyazlı takım, kazanarak lider ile farkı 2'ye düşürmek için sahaya çıkacak. Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem yönetecek.

'PAŞA' FAVORİ

Kasımpaşa, ligde geride kalan 13 haftanın istatistiklerinde Fenerbahçe'ye fark attı. İşte o rakamlar:




KADRODA 5 EKSİK

Kritik maç öncesi Fenerbahçe'de 5 eksik var. Jailson ve derbiden kalan kırmızı kart cezaları nedeniyle kadroda yer almıyor. , Andre Ayew ve ise sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Kasımpaşa'da da Khalili, İlhan Depe ve Uğurcan sakat.

3 OYUNCU SINIRDA

Üçer sarı kartları bulunan , ve ceza sınırında. Üç isim bugün de kart görmeleri halinde haftaya oynanacak Akhisarspor maçında forma giyemeyecek. Bu oyunculara 'dikkatli olun, hakemle ve rakiple tartışmaya girmeyin' ikazı yapıldı.

6 YILDIR YENİLMİYOR

Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya 6 yıldır kaybetmiyor. Rakibi karşısında son yenilgisini 2012-13 sezonunun ilk yarısında 2-0'lık skorla alan sarı-lacivertliler, daha sonra ligde oynanan 11 maçın 10'unun kazandı. Bir mücadele ise berabere bitti. Geçen sezon ligde yapılan iki karşılaşma 4-2 ve 4-1'lik skorlarla Kanarya'nın galibiyetiyle sonuçlanmıştı.

BARIŞ'LA DEVAM

Ayew'in sakatlanmasıyla ilk 11'e dönen Barış Alıcı, Kasımpaşa karşısında da sağ kanatta önemli görev üstlenecek. Genç yıldız, karşındaki iyi oyununu devam ettirmek istediğini belirtirken, 3 puanı alarak taraftarlarını sevindireceklerini kaydetti. Koeman, Barış'tan cesur olmasını ve son çizgiye indikten sonra orta yapmasını istedi.

MEHMET TOPAL VE SLİMANİ 11'E

Erwin Koeman kadroda yine revizyona gidecek. Sakatlığı geçen 'ın bu akşam ön liberodaki yerine dönmesi bekleniyor. Zagreb maçında kesik yiyen İslam Slimani'nin etkisiz kalan Frey'den formayı geri alması da yüksek olasılık. Çift forvet çıkılması da ihtimaller arasında. Isla orta sahada görev alırsa, sağ bekte Şener oynayacak.

GOL MAKİNESİ 3'LÜYE ÖNLEM

Kasımpaşa'nın gol makineleri Mbaye Diagne, Trezeguet ve Samuel Eduok'a özel önlem alınacak. 14 golle tek başına Fenerbahçe'den (12 gol) fazla gol atan Diagne'yi Skrtel ve Neustadter birlikte kontrol ederken, 5'er golleri bulunan Trezeguet ve Eduok'a dripling alanı bırakılmayacak. Teknik heyet, tehlikeli üçlü için savunmadaki isimleri özel olarak uyardı.

  1. 3.12.2018
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