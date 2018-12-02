Fenerbahçe gözünü lige çevirdi!
04 Mart 2019, Pazartesi
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gözünü lige çevirdi!

Fenerbahçe gözünü lige çevirdi!

Sarı-lacivertliler yarın konuk edeceği ’yı yenerek ligde de çıkışa geçmek istiyor. Koeman’ın kadroda mini bir revizyon yapması bekleniyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı garantileyerek moral bulan 'de gözler maçına çevrildi. 'de bu sezon bir türlü istediği sonuçları alamayan Kanarya, yarın Ülker Stadı'nda konuk edeceği rakibini yenerek çıkışa geçmek istiyor. 'in yenildiği, ile 'ın birbiri ile oynayacağı haftada alınacak 3 puanın önemine vurgu yapan teknik heyet, bu fırsatın kaçırılmaması gerektiğini vurguladı.

ISLA ORTA SAHAYA

Öte yandan kadroda yine değişiklik bekleniyor. 'ın Kasımpaşa karşısında iyilişen Şener Özbayraklı'yı yeniden sağ beke monte edip, Mauricio Isla'yı orta sahada görevlendireceği gelen haberler arasında. Sakatlığı geçen da forma savaşına katılırken, tek ya da çift forvetle mi sahaya çıkılacağı ise merak konusu. Frey'in Zagreb maçında ileri uçta etkisiz kalması nedeniyle teknik heyet, Slimani'yi yeniden onbire dahil etmeyi de değerlendirmeye aldı.

YENİLENME VE PAS ÇALIŞMASI

maçı sonrası bir gün izin yapan sarılacivertliler, ligdeki Kasımpaşa sınavının hazırlıklarına başladı. Can Bartu Tesisleri'nde dün yapılan antrenmanda perşembe günü forma giyenler rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer futbolcular ise teknik direktör Erwin Koeman yönetiminde dar alanda pas organizasyonları ve çift kale maçlar yaptı. Takım bugün kampa girecek.

  1. 2.12.2018
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