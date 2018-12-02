Fenerbahçe gözünü lige çevirdi!

UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı garantileyerek moral bulan Fenerbahçe'de gözler Kasımpaşa maçına çevrildi. Süper Lig'de bu sezon bir türlü istediği sonuçları alamayan Kanarya, yarın Ülker Stadı'nda konuk edeceği rakibini yenerek çıkışa geçmek istiyor. Başakşehir'in yenildiği, Beşiktaş ile Galatasaray'ın birbiri ile oynayacağı haftada alınacak 3 puanın önemine vurgu yapan teknik heyet, bu fırsatın kaçırılmaması gerektiğini vurguladı.



ISLA ORTA SAHAYA



Öte yandan kadroda yine değişiklik bekleniyor. Erwin Koeman'ın Kasımpaşa karşısında iyilişen Şener Özbayraklı'yı yeniden sağ beke monte edip, Mauricio Isla'yı orta sahada görevlendireceği gelen haberler arasında. Sakatlığı geçen Mehmet Topal da forma savaşına katılırken, tek ya da çift forvetle mi sahaya çıkılacağı ise merak konusu. Frey'in Zagreb maçında ileri uçta etkisiz kalması nedeniyle teknik heyet, Slimani'yi yeniden onbire dahil etmeyi de değerlendirmeye aldı.



YENİLENME VE PAS ÇALIŞMASI



Dinamo Zagreb maçı sonrası bir gün izin yapan sarılacivertliler, ligdeki Kasımpaşa sınavının hazırlıklarına başladı. Can Bartu Tesisleri'nde dün yapılan antrenmanda perşembe günü forma giyenler rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer futbolcular ise teknik direktör Erwin Koeman yönetiminde dar alanda pas organizasyonları ve çift kale maçlar yaptı. Takım bugün kampa girecek.