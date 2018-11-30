Fenerbahçe 0 - 0 Dinamo Zagreb | MAÇ ÖZETİ

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam ediyor. Sarı-Lacivertliler 5. hafta karşılaşmasında Dinamo Zagreb ile 0-0 berabere kaldı ve grubun diğer mücadelesinde Anderlecht-Spartak Trnava maçının da aynı skorla bitmesiyle, bir üst tura yükselmeyi garantiledi.





Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda konuk ettiği Hırvat temsilcisi Dinamo Zagreb'le 0-0 berabere kalarak bitime bir maça kala üst tura çıkmayı garantiledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibiyle 0-0 kalarak 1 puan alan sarı-lacivertlilere bu sonuç yeterli oldu.

Belçika'da Anderlecht'in Slovak rakibi Spartak Trnava'yla 0-0 berabere kalmasıyla Fenerbahçe, adını son 32 takım arasına yazdırdı.

Grupta puanını 8'e yükselten sarı-lacivertliler ikinci oldu. Dinamo Zagreb ise puanını 13'e çıkararak grup liderliğini garantiledi.

Gruplardan çıkmayı yine başardı

Fenerbahçe, "Kupa 2" olarak adlandırılan UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde 6. kez yer aldığı grup aşamasından yine üst tura çıkmayı başardı.

Sarı-lacivertliler, bu organizasyondaki grup aşamasını rahat geçiyor.

Fenerbahçe, 2006-2007'de UEFA Kupası adı altında oynanan organizasyonda 3. olarak bir üst tura çıkarken, 2009-2010, 2012-2013, 2016-2017'yi lider, 2015-2016'yı da ikinci bitirerek bir sonraki turda mücadele etme hakkı kazandı.

Sarı-lacivertliler, bu sezon da yer aldığı gruplardan üst tura adını yazdırdı.

Koeman oyuncu değiştirmedi

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman, karşılaşmayı başladığı 11'le bitirdi.

Koeman, ikinci yarının başından itibaren yedek kaleci Erten Ersu dışında diğer 6 oyuncuyu belirli aralıklara ısınmaya gönderdi.

Hollandalı çalıştırıcı, bu isimlerin hiçbirini oyuna dahil etmedi ve 3 değişiklik hakkını da kullanmadı.

Fenerbahçe'de bu uygulamanın aynısını 2016-2017 sezonunda bir diğer Hollandalı teknik adam Dick Advocaat, Akhisarspor'u 3-1 yendikleri maçta yapmıştı.

Ersun Yanal tezahüratları

Fenerbahçeli taraftarlar, maç sonunda eski teknik direktörleri Ersun Yanal lehine tezahüratlarda bulundu.

Taraftarların büyük bir bölümü, maçın bitiş düdüğüyle beraber Yanal'ın göreve gelmesi için tezahüratlar yaptı.

MAÇTAN DAKİKALAR

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. haftasında Fenerbahçe ile Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

10. dakikada Stojanovic'in ceza sahası dışından sert şutunda ceza sahası içinde bulunan Gavranovic'e çarpan top kaleye giderken yön değiştirdi. Kaleci Harun Tekin, kontrpiyede kalmasına rağmen meşin yuvarlağı kontrol etti.

17. dakikada Valbuena'nın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan ve kaleciyle karşı karşıya kalan Benzia'nın vuruşunda savunmada Stojanovic topa müdahale etti ve meşin yuvarlak kornere gitti.

33. dakikada sağdan topla hareketlenen Barış Alıcı'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Frey'in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten farklı şekilde auta çıktı.

43. dakikada soldan ceza sahası içine giren Hasan Ali Kaldırım'ın yerden ortasında Barış Alıcı'dan önce savunma müdahale ederek, topu kornere gönderdi.

Aynı dakikada Valbuena ile kullanılan köşe vuruşunda altıpas üzerinde iyi yükselen Skrtel'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. haftasında Fenerbahçe ile Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

10. dakikada Stojanovic'in ceza sahası dışından sert şutunda ceza sahası içinde bulunan Gavranovic'e çarpan top kaleye giderken yön değiştirdi. Kaleci Harun Tekin, kontrpiyede kalmasına rağmen meşin yuvarlağı kontrol etti.

17. dakikada Valbuena'nın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan ve kaleciyle karşı karşıya kalan Benzia'nın vuruşunda savunmada Stojanovic topa müdahale etti ve meşin yuvarlak kornere gitti.

33. dakikada sağdan topla hareketlenen Barış Alıcı'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Frey'in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten farklı şekilde auta çıktı.

43. dakikada soldan ceza sahası içine giren Hasan Ali Kaldırım'ın yerden ortasında Barış Alıcı'dan önce savunma müdahale ederek, topu kornere gönderdi.

Aynı dakikada Valbuena ile kullanılan köşe vuruşunda altıpas üzerinde iyi yükselen Skrtel'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

51'inci dakikada Valbuena'nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta arka direkte topla buluşan Barış'ın kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.



71'inci dakikada Petkovic'in ceza sahası dışı sağ çaprazından vuruşunda kaleci Harun meşin yuvarlağa iki hamlede sahip oldu.



75'inci dakikada Olmo'nun sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topla bulunan Gojak meşin yuvarlağı kafa vuruşu ile ağlara gönderdi ancak pozisyon öncesinde Isla'ya faul yaptığı gerekçesi ile gol iptal edildi.



77'nci dakikada Valbuena'nın pası ile ceza sahası içinde buluşan Barış'ın vuruşunda top üstten auta gitti.



87'nci dakikada Ademi'nin yerden p+ası ile altı pasın dışında sağ çaprazda bululan Stojanovic'in vuruşunda top üst direğe çarparak dışarı çıktı.