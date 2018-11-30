Lucescu tribünde! – Fotomaç – 30 Kasım 2018
02 Mart 2019, Cumartesi
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Lucescu tribünde!

Lucescu tribünde!
A 'ın teknik direktörü da karşılaşmayı tribünden takip etti. Rumen hoca, Trabzonspor-F.Bahçe maçının oynandığı gün Romanya'da Voluntari-Viitorul karşılaşmasını izleyince tepki almıştı. Luce'nin Romanya Federasyonu'na danışman olacağı iddia ediliyor.
  1. 30.11.2018
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