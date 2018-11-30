Frey’e fair-play tepkisi
F.Bahçe'de 3 değişiklik
Koeman, D. Zagreb'le oynadıkları maçın ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti. Trabzon maçında ilk 11'de olan Ayew kadroda yer almazken, Mehmet Topal ile Slimani yedek kaldı. Bu isimlerin yerine Jailson, Barış ve Benzia'ya şans tanıdı.
Barış Alıcı 102 gün sonra
F.Bahçe'nin genç futbolcusu Barış, 102 gün sonra ilk 11'de forma şansı buldu. Son olarak Süper Lig'de 18 Ağustos'ta Yeni Malatyaspor karşısında ilk 11'de sarı-lacivertli formayı giyen Barış, 15 resmi maç sonra istediği şansı yakaladı.
Valbuena yetmedi
F.Bahçe'nin tecrübeli ismi Valbuena, D. Zagreb maçında da takımın en iyisiydi. İlk 11'de sahaya çıkan 34 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu, takımının geliştirdiği atakların hazırlayıcısı olurken, sahanın en dikkat çeken isimlerden biriydi.
Soğuk hava vurdu
Fenerbahçe taraftarlar, bu sezon diğer maçlara oranla Dinamo Zagreb karşılaşmasına daha az ilgi gösterdi. Takımın aldığı kötü sonuçların yanı sıra İstanbul'daki soğuk hava da taraftarları etkiledi. Ülker Stadı'nın çok büyük bir bölümü boş kaldı.
Dinamo Zagreb'e yemek
Yönetim, Dinamo Zagreb'in yöneticileri ile maçın UEFA delegelerine öğle yemeği verdi. Sıcak ve samimi bir ortamda yenilen yemekte Genel Sekreter Sevil Zeynep Becan misafirlede plaket verdi.
- 30.11.2018
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Filede derbi heyecanı
Toplam 1
Yorum
EMRE HADİ ASLANIM BU MACIDA ALALIM
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
sek gs maçından önce sakatlanması manidar
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA AKHISAR NEDEN ACIKLAMA YAPMIYOR, BEN ZANNETMIYORUM TERIM 32 YASINDA BIR KALECIYI GS'A ALSIN
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