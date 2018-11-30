Eljif Elmas cezalı – Fotomaç – 30 Kasım 2018
02 Mart 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Eljif Elmas cezalı

cezalı

Eljif Elmas cezalı

Sarı-kart gören genç yıldız, Trnava ile oynanacak son maçta yer alamayacak

'de sarı kart gören cezalı duruma düştü. Grup aşamasında 3. sarı kartını gören genç futbolcu, ile deplasmanda oynanacak son karşılaşmada forma giyemeyecek. Öte yandan Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde grup aşamasında sahasında çıktığı son 5 karşılaşmayı da kazanmıştı ancak dün karşısında berabere kalarak iç sahadaki galibiyet serisine son verdi. Sarı-lacivertliler, 2016-17 sezonunda "Kupa 2"de grup aşamasında Feyenoord, ve Zorya'yı eli boş gönderdi. Bu sezon da Spartak Trnava ile Anderlecht'i 2-0 mağlup etti
  1. 30.11.2018
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Eljif Elmas cezalı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN