Fenerbahçede yeni teknik direktör belli oluyor! İşte Ali Koçun istediği isim

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör belli oluyor! İşte Ali Koç'un istediği isim
Sezon başında takımın başına getirilen Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu'nun görevine son veren ve yola yardımcı antrenör Erwin Koeman'la devam eden Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün haftaya açıklanması bekleniyor.
2 Aralık 2018 Pazar, 16:18:40
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Ligdeki kötü gidişe bir türlü dur diyemeyen Fenerbahçe birkez daha teknik adam operasyonu için düğmeye bastı...
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Geçici olarak göreve getirilen Erwin Koeman'la yola devam etme kararından vazgeçen Sarı-Lacivertliler, pazartesi günü oynanacak Kasımpaşa maçını bekliyor.
Yöneticiler karşılaşma sonrasında önce Koeman'la görüşerek yolları resmen ayıracak. Ardından da listedeki teknik adamlarla görüşülecek.
Takvim'in haberine göre; listenin ilk sırasında Tayfun Korkut var.
ÇOK ÖNEMLİ BİR TECRÜBE EDİNDİ
Yönetimhem ligi bilmesi hem de düşük maliyetli olması Korkut'a sıcak bakıyor.