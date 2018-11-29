Sosyal medyada Barış Alıcı çılgınlığı! İşte yorumlar... - Galeri - Fotomaç
29 Kasım 2018, Perşembe
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Sosyal medyada Barış Alıcı çılgınlığı! İşte yorumlar...

Fenerbahçe taraftarı, uzun bir aranın ardından kendisine ilk 11'e şans bulan Barış Alıcı hakkında sosyal medyadan övgü dolu sözler paylaştı.
29 Kasım 2018 Perşembe, 22:34:43 Güncelleme: 23:09:46
Sosyal medyada Barış Alıcı çılgınlığı! İşte yorumlar...

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, D Grubu'ndaki beşinci maçında sahasında Dinamo Zagreb'i konuk etti.

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Sosyal medyada Barış Alıcı çılgınlığı! İşte yorumlar...

Sarı-lacivertlilerin genç yeteneği Barış Alıcı, Ayew'in sakatlığı sonrası uzun bir sürenin ardından kendisine ilk 11'de yer buldu.

Sosyal medyada Barış Alıcı çılgınlığı! İşte yorumlar...

Genç futbolcu aynı zamanda bu sezon Avrupa kupalarında ilk kez görev aldı.

Sosyal medyada Barış Alıcı çılgınlığı! İşte yorumlar...

Barış Alıcı, Fenerbahçe - Dinamo Zagreb maçının ilk yarısında Opta verilerine göre rakip ceza sahasında en fazla topla buluşan isim oldu.

Sosyal medyada Barış Alıcı çılgınlığı! İşte yorumlar...

Genç futbolcu Opta verilerine göre 6 kez rakip ceza sahasında topla buluştu.

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