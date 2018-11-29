Fenerbahçe, Barcelona deplasmanında
Fenerbahçe, THY EuroLeague 10. hafta maçında Barcelona Lassa’ya konuk oluyor.
Fenerbahçe, THY Euroleague 10. hafta maçında yarın TSİ 23.00'de Palau Blaugrana'da Barcelona Lassa ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 9 haftada sarı-lacivertliler 8 galibiyet, 1 mağlubiyetle 3. sırada bulunurken, Barca ise 6 galibiyet, 3 mağlubiyet ile 5. sırada yer alıyor.?
Euroleague'de 21. randevu
Fenerbahçe, Euroleague'de daha önce 20 kez karşılaştığı Barcelona'yı 8 kez mağlup ederken, son 5 maçını da kaybetmedi. Geçtiğimiz sezon oynanan son iki müsabakada rakibini deplasmanda 83-68, İstanbul'da da 86-82'lik skorla parkeden galip ayrılmasını bildi.
İstatistiklerle iki takım
Fenerbahçe bu sezon Euroleague'de geride bıraktığı 9 müsabakada 84.9'luk sayı ortalama ile oynarken rakibi Barcelona 81.3'lük sayı ortalamasıyla oynuyor. Fener'de Jan Vesely 14.3 sayı ortalamasıyla takımını sırtlarken, İspanyol ekibinde ise Ante Tomic 13.2 sayı ortalamasıyla takımına katkıda bulundu.
- 29.11.2018 09:55
- Güncelleme: 29.11.2018 10:49
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Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb ile karşılaşacak!
Toplam 2
Yorum
fb sol açık eljif oynamalı orada daha etkili olduğu kesin adamı libero yaptılar.adam hızlı teknik ve güclü.orada çok pozisyona giriyor.
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Süper Lig karıştı!
Toplam 1
Yorum
ali GS GS maçında videoya bakılarak verilen BU penaltı kararı hata değil KASITLI suçtur..Cezası olmalıdır.
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Fenerbahçe Dinamo Zagreb maçına hazır
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Nasıl hazırsalar her maça hazır bunlar , az kaldı küme düşeceğiz.
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