Fenerbahçe, Barcelona deplasmanında
29 Kasım 2018, Perşembe
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, deplasmanında

<a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>, <a href="/index/barcelona?id=dc010927-f8ec-4990-9900-41fad3feddf5" class="" rel="tag">Barcelona</a> deplasmanında

, EuroLeague 10. hafta maçında Lassa’ya konuk oluyor.

, Euroleague 10. hafta maçında yarın TSİ 23.00'de Palau Blaugrana'da Lassa ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 9 haftada sarı-lacivertliler 8 galibiyet, 1 mağlubiyetle 3. sırada bulunurken, Barca ise 6 galibiyet, 3 mağlubiyet ile 5. sırada yer alıyor.?

Euroleague'de 21. randevu
, Euroleague'de daha önce 20 kez karşılaştığı 'yı 8 kez mağlup ederken, son 5 maçını da kaybetmedi. Geçtiğimiz sezon oynanan son iki müsabakada rakibini deplasmanda 83-68, 'da da 86-82'lik skorla parkeden galip ayrılmasını bildi.

İstatistiklerle iki takım
Fenerbahçe bu sezon Euroleague'de geride bıraktığı 9 müsabakada 84.9'luk sayı ortalama ile oynarken rakibi Barcelona 81.3'lük sayı ortalamasıyla oynuyor. Fener'de Jan Vesely 14.3 sayı ortalamasıyla takımını sırtlarken, İspanyol ekibinde ise Ante Tomic 13.2 sayı ortalamasıyla takımına katkıda bulundu.

  1. 29.11.2018 09:55
  2. Güncelleme: 29.11.2018 10:49
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