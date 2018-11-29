Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb ile karşılaşacak!
Fenerbahçe, bugün Ülker Stadı’nda Hırvat ekibini konuk edecek. Sarı-lacivertliler, 3 puanı alırsa gruptan çıkmayı garantileyecek.
GRUPTAN HEP ÇIKTI
Fenerbahçe, Kupa 2'yi seviyor. Sarılacivertliler bu organizasyonda grup aşamasında hiç takılmadı. Kanarya daha önce 5 kez yer aldığı grupların hepsinde üst tura çıkmayı başardı. Fenerbahçe, bu başarıyı 6. kez tekrarlamak için bugün Dinamo Zagreb'i ağırlayacak. Ligde kötü giden sarı-lacivertliler, Hırvat temsilcisini yenerek taraftarına Trabzonspor karşılaşmasında aldığı mağlubiyeti de unutturmaya çalışacak. Fenerbahçe, bu sezon Şampiyonlar Ligi ön elemesinde güçlü Portekiz ekibi Benfica'yı aşamamıştı. Kupa 2'de ise başarılı gidiyor.
YIKILMAZ KALE KADIKÖY
Fenerbahçe bugünkü Dinamo Zagreb karşılaşması öncesi Kadıköy performansına güveniyor. Sarı-lacivertliler, Avrupa Kupaları'nda seyircisi önünde son 15 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik alırken sadece 1 yenilgi gördü. Bu maçlarda Grup aşamasında evindeki son 5 karşılaşmayı da kazandı. Sırasıyla Feyenooord, Manchester United, Zorya, Trnava ve Anderlecht'i devirdi.
112 MAÇTA 56 ZAFER
Fenerbahçe taraftarı önünde Avrupa kupalarında 112 karşılaşmaya çıktı. Bunların 56'sını kazandı. 24'ü berabere bitti. 32'sinde ise sahayı yenik terk etti. Söz konusu maçlarda 165 gol kaydederken, kalesinde 121 gol gördü.
Maçın hakemi Robert Schörgenhofer, Avrupa Ligi'nde 43. kez düdük çalacak. 45 yaşındaki deneyimli hakem UEFA organizasyonlarında 79 kez görev yaptı.
Robert Schörgenhofer ile 3'te 2 ile gidiyoruz. Fenerbahçe, Konya ve Türk Milli Takımı'nın 1'er maçını yönetti. Fenerbahçe ve Milil Takım kazandı, Konyaspor kaybetti
FENERBAHÇE'NİN 'EN'LERİ
* Evinde en farklı galibiyeti: 5-0 Turan Tovuz (1994)
* Deplasmanda en farklı galibiyeti: 0-5 MTK (2008)
* Evinde en farklı yenilgisi: 1-5 Cannes (1994)
* Deplasmanda en farklı yenilgisi: 7-0 Benfica (1975)
DENGELİ TAKIM! / EMRE BOL
Dinamo Zagreb karşısına hangi Fenerbahçe çıkacak bilmiyorum açıkçası! Eğer Trabzonspor maçındaki gibi oynarlarsa Zagreb ekibi, sarılacivertlileri paramparça eder. Bu sezon Fenerbahçe maçlarının sonuçlarını tahmin etmek çok zor. Ama şunu söyleyebilirim; ligde tarihinin en kötü sezonunu geçiriyorsanız yapacağınız tek şey var. O da en azından Avrupa Ligi'nde taraftarların yüzünü güldürmek. Bunun için de her oyuncunun azami gayret göstermesi gerekiyor. Koeman'ın çift forvet takıntısından vazgeçip, daha dengeli ve savunması daha güçlü bir takımı sahaya sürmesi şart.
- 29.11.2018
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Filede derbi heyecanı
Toplam 1
Yorum
EMRE HADİ ASLANIM BU MACIDA ALALIM
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
sek gs maçından önce sakatlanması manidar
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA AKHISAR NEDEN ACIKLAMA YAPMIYOR, BEN ZANNETMIYORUM TERIM 32 YASINDA BIR KALECIYI GS'A ALSIN
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb ile karşılaşacak! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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